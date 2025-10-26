Самые популярные марки мотоциклов в Украине (инфографика) Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Самые популярные марки мотоциклов в Украине (инфографика)

В сентябре украинцы приобрели 7 тысяч мотоциклов, что на 11,2% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время в прошлом месяце было продано на 18,1% мотоциклов меньше, чем в августе. Это объясняется сезонностью, ведь летом рынок традиционно активизируется, а в межсезонье объемы продаж падают.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Динамика рынка мотоциклов

Подавляющее большинство зарегистрированных байков были новыми (импортированными из-за границы) — 56% или 3982 шт.

На внутреннем рынке заключили 2 491 сделку купли-продажи мотоциклов, что составляет 35,4% от общего объема, тогда как 559 б/у байков (7,9%) было импортировано из-за рубежа.

Самые популярные мотоциклы с пробегом

На внутреннем рынке фаворитом остается Honda. Второе и третье места за китайскими марками — Lifan и Geon, которые с очень небольшой разницей вытеснили на четвертую строчку Yamaha.

Это объясняется активным пополнением рынка новыми китайскими моделями. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем японские, американские или немецкие марки будут опускаться все ниже в списке.

Самые популярные б/у мотоциклы, ввозимые из-за рубежа:

Honda — 160

Suzuki — 116

Kawasaki — 89

Yamaha — 84

Harley-Davidson — 42

BMW — 22

Triumph — 12

KTM-6

Indian — 6

Ducati — 6

Самые популярные новые мотоциклы

В сегменте новых мотоциклов в Украине за первое место в прошлом месяце серьезно боролись три марки: Spark, Lifan и Musstang.

Разница оказалась буквально в нескольких проданных мотоциклов, однако все же она есть, и опираясь на нее эти марки и размещены в ТОП-10.

Эксперты отмечают, что в ТОП-10 не осталось места для кого-то другого, кроме китайских и индийских мотобрендов.

По словам аналитиков ИДА, мотоциклы в Украине все чаще покупают не для хобби, а как основное транспортное средство.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.