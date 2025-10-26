Самые популярные марки мотоциклов в Украине (инфографика)
В сентябре украинцы приобрели 7 тысяч мотоциклов, что на 11,2% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время в прошлом месяце было продано на 18,1% мотоциклов меньше, чем в августе. Это объясняется сезонностью, ведь летом рынок традиционно активизируется, а в межсезонье объемы продаж падают.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
Динамика рынка мотоциклов
Подавляющее большинство зарегистрированных байков были новыми (импортированными из-за границы) — 56% или 3982 шт.
На внутреннем рынке заключили 2 491 сделку купли-продажи мотоциклов, что составляет 35,4% от общего объема, тогда как 559 б/у байков (7,9%) было импортировано из-за рубежа.
Самые популярные мотоциклы с пробегом
На внутреннем рынке фаворитом остается Honda. Второе и третье места за китайскими марками — Lifan и Geon, которые с очень небольшой разницей вытеснили на четвертую строчку Yamaha.
Это объясняется активным пополнением рынка новыми китайскими моделями. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем японские, американские или немецкие марки будут опускаться все ниже в списке.
Самые популярные б/у мотоциклы, ввозимые из-за рубежа:
- Honda — 160
- Suzuki — 116
- Kawasaki — 89
- Yamaha — 84
- Harley-Davidson — 42
- BMW — 22
- Triumph — 12
- KTM-6
- Indian — 6
- Ducati — 6
Самые популярные новые мотоциклы
В сегменте новых мотоциклов в Украине за первое место в прошлом месяце серьезно боролись три марки: Spark, Lifan и Musstang.
Разница оказалась буквально в нескольких проданных мотоциклов, однако все же она есть, и опираясь на нее эти марки и размещены в ТОП-10.
Эксперты отмечают, что в ТОП-10 не осталось места для кого-то другого, кроме китайских и индийских мотобрендов.
По словам аналитиков ИДА, мотоциклы в Украине все чаще покупают не для хобби, а как основное транспортное средство.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные марки мотоциклов в Украине (инфографика)
Что означает отметка 64.70 в водительском удостоверении: объяснение МВД
Новый Toyota Land Cruiser FJ представлен: подробности младшего брата Prado (фото, видео)
Facebook запускает функцию, позволяющую ИИ просматривать все фото с телефона до их публикации
ТОП-10 самых надежных брендов авто
Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы