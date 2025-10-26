0 800 307 555
Новый Toyota Land Cruiser FJ представлен: подробности младшего брата Prado (фото, видео)

Технологии&Авто
Новый Toyota Land Cruiser FJ выйдет уже в 2026 году и будет продаваться как в Японии, так и за ее пределами.
Об авто рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.
Стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит примерно 30−33 тыс. долларов, то есть он будет существенно дешевле старших братьев.

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новый Toyota Land Cruiser FJ очень похож на Prado последнего поколения и также обращает на себя внимание благодаря грубому рубленому дизайну.
У него высокий капот, изогнутая оконная линия и толстые вертикальные задние стойки крыши. Установлен и массивный пластиковый обвес. Как и Toyota Prado 250, модель доступна с двумя вариантами передней оптики.
Новый внедорожник Toyota FJ — самый маленький представитель семейства Land Cruiser. В его основе лежит рамная платформа бюджетного пикапа Toyota Hilux Champ.
Размеры Toyota Land Cruiser FJ:

  • длина — 4575 мм;
  • ширина — 1855 мм;
  • высота — 1960 мм;
  • колесная база — 2580 мм.

Салон и комплектация Toyota Land Cruiser FJ

В интерьере также преобладают рубленые поверхности в стиле Prado. Передние кресла разделены высокой консолью.
Дешевый внедорожник Toyota FJ получил цифровой приборный щиток и большой сенсорный дисплей. В топовой версии есть двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и руля, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

Новый Toyota Land Cruiser FJ, характеристики.

Новый внедорожник Toyota FJ дебютирует с 2,7-литровой бензиновой четвёркой мощностью 163 л.с. и 6-ступенчатой ​​автоматической КПП. Позже ожидается 2,8-литровый турбодизель.
Полный привод типа Part-time дополнен понижающей передачей. Также дешевый внедорожник Toyota получил блокировку заднего дифференциала. Клиренс составляет 215 мм, а диаметр разворота — 11 м.
По материалам:
Фокус
Авто
