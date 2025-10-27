0 800 307 555
Танки, пробки и велосипеды: что производили известные автопроизводители кроме авто

Технологии&Авто
15
Многие известные автомобильные бренды начинали свой путь далеко от мира двигателей и колес. Одни создавали швейные машинки, другие — колбаски, кофемолки или даже танки.
Эти истории показывают, насколько изобретательны были основатели компаний, которые впоследствии стали гигантами автопрома, пишет mmr.net.ua.

КрАЗ

В середине 1950-х годов Кременчугский автозавод, будущий КрАЗ, занимался производством кукурузоуборочных комбайнов КУ-2А. Через несколько лет предприятие переориентировалось на грузовики, а к тому же изготавливало металлические мосты для рек. Именно благодаря такой гибкости КрАЗ стал одним из самых известных производителей тяжелой техники в мире.

Opel

Компания тоже начинала с другого. В 1862 году Адам Опель основал фирму, производившую швейные машинки, а впоследствии — велосипеды. Лишь спустя десятилетия производство перешло на автомобили, в которых сегодня все еще чувствуется дух точности и технического мастерства тех первых механизмов.
Не менее интересна история у Volkswagen. В 2024 году самым популярным продуктом концерна оказалась не машина, а карривурст — немецкая колбаска, которую компания производит на собственном заводе в Вольфсбурге. У нее даже есть официальный номер детали в каталоге запчастей.

Peugeot

Начала с производства кофемолок и велосипедов. Эти предметы с логотипом компании до сих пор можно увидеть в европейских кафе. Toyota — еще один пример: ее история берет начало с ткацких станков. Именно продажа лицензии на автоматический станок принесла средства для открытия автомобильного производства. Недаром современная эмблема Toyota напоминает переплетенные нити — отсылку к истокам компании.

Renault

Во время Первой мировой войны создала первый в мире танк классической конструкции — Renault FT.

Mazda

В 1920-х годах начинала с производства пробок для бутылок и только потом перешла к мотоциклам и автомобилям.
По материалам:
Finance.ua
Авто
