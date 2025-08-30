Honor представил новый смартфон (фото) — Finance.ua

Honor представил новый смартфон (фото)
Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor X7d.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет жидкокристаллический дисплей в 17,2 сантиметра, частоту обновления экрана до 120 Гц и разрешение 1280×720 пикселей.
Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 685 и батарея с емкостью 6 500 миллиампер в час.
Функции объемов (операционной/внутренней) памяти составляют 12/128 ГБ, 16/128 ГБ или 16/256 ГБ.
Отмечается, что основная камера на оборотной стороне имеет 108 мегапикселей, а фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор.
Honor X7d будет доступен в четырех цветах: пустынное золото, океанический голубой, серебристый метеор и бархатный черный.
Китайская компания пока не указала ни цену устройства, ни детали относительно его наличия для заказов.
Поделиться новостью
Также по теме
Honor представил новый смартфон (фото)
Названы 20 самых мощных машин в мире (инфографика)
Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini
В Китае определили самый безопасный автомобиль
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Toyota показала недорогой спортивный седан (фото, видео)