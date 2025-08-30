Honor представил новый смартфон (фото) — Finance.ua
Honor представил новый смартфон (фото)
Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor X7d.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет жидкокристаллический дисплей в 17,2 сантиметра, частоту обновления экрана до 120 Гц и разрешение 1280×720 пикселей.
Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 685 и батарея с емкостью 6 500 миллиампер в час.
Функции объемов (операционной/внутренней) памяти составляют 12/128 ГБ, 16/128 ГБ или 16/256 ГБ.
Отмечается, что основная камера на оборотной стороне имеет 108 мегапикселей, а фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор.
Honor X7d будет доступен в четырех цветах: пустынное золото, океанический голубой, серебристый метеор и бархатный черный.
Китайская компания пока не указала ни цену устройства, ни детали относительно его наличия для заказов.
По материалам:
Укрінформ
