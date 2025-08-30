Honor представил новый смартфон (фото) — Finance.ua

Honor представил новый смартфон (фото) Сегодня 06:04 — Технологии&Авто

Honor представил новый смартфон (фото)

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor X7d.

Об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет жидкокристаллический дисплей в 17,2 сантиметра, частоту обновления экрана до 120 Гц и разрешение 1280×720 пикселей.

Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 685 и батарея с емкостью 6 500 миллиампер в час.

Функции объемов (операционной/внутренней) памяти составляют 12/128 ГБ, 16/128 ГБ или 16/256 ГБ.

Отмечается, что основная камера на оборотной стороне имеет 108 мегапикселей, а фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор.

Honor X7d будет доступен в четырех цветах: пустынное золото, океанический голубой, серебристый метеор и бархатный черный.

Китайская компания пока не указала ни цену устройства, ни детали относительно его наличия для заказов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.