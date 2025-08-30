Кто из операторов лидирует по скорости мобильного интернета в Украине — Finance.ua

Кто из операторов лидирует по скорости мобильного интернета в Украине
Исследовательская компания Ookla, оценивающая состояние интернет-покрытия и его скорость в мире, обнародовала результаты 1−2 кварталов текущего года, назвав лидеров по показателям скорости интернета, качеству покрытия и качеству сети.
Согласно результатам исследования, тройка лидеров по качеству покрытия выглядит так:
Вот, как распределились украинские операторы на пьедестале качества сети:
Также аналитики назвали лидеров по скорости мобильного интернета:
Поделиться новостью
Также по теме
Кто из операторов лидирует по скорости мобильного интернета в Украине
Honor представил новый смартфон (фото)
Названы 20 самых мощных машин в мире (инфографика)
Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini
В Китае определили самый безопасный автомобиль
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)