Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini — Finance.ua

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini
Компания Google наконец-то прекратила замалчивание, предоставив данные по энергопотреблению своих моделей Gemini (помощника на основе ИИ от Google).
Об этом сообщает MIT Technology Review и Vlaamse Radio TV.
Сколько энергии потребляет чат-бот на основе ИИ
До сих пор эксперты в большинстве своем догадывались о потреблении энергии от использования ИИ. Но эта тема вызывает интерес в контексте борьбы с климатическим кризисом.
Средний запрос искусственного интеллекта в Google потребляет 0,24 ватт-часа. Эта цифра может показаться незначительной, но специалисты указывают, что в суммарном исчислении все больше.
«0,24 ватт-часа кажется немного. Действительно, это можно сравнить с секундой работы микроволновки, или с проездом электромобиля на несколько метров, или с несколькими минутами просмотра Netflix», — говорит Питер Джел Де Бру, представитель компании Statik.
«Но это очень относительно, и все зависит от того, как на это смотреть», — заметил специалист, подчеркнув, что «запросы вводятся постоянно всеми людьми одновременно, в течение всего дня».
Работу можно сравнить со следующими бытовыми примерами:
- 8 секунд просмотра телевизора;
- 30 секунд светодиодного освещения (если 8 Вт);
- 15 секунд использования микроволновки на минимальной мощности;
- один час просмотра Netflix = 150−200 Вт·ч = от 625 до 830 запросов ИИ;
- 45 секунд использования электрической зубной щетки;
- 2 минуты зарядки смартфона в режиме ожидания;
- 1 минута работы цифрового будильника.
Исследование достаточно широкое, охватывает разные периоды. По данным Google, средний запрос в мае 2025 года потребовал в 33 раза меньше энергии, чем в мае 2024 года.
Google также рассчитал влияние на климат: средний запрос производит 0,03 г CO2.
