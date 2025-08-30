Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini — Finance.ua

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini Сегодня 04:24 — Технологии&Авто

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот Gemini

Компания Google наконец-то прекратила замалчивание, предоставив данные по энергопотреблению своих моделей Gemini (помощника на основе ИИ от Google).

Об этом сообщает MIT Technology Review и Vlaamse Radio TV.

Сколько энергии потребляет чат-бот на основе ИИ

До сих пор эксперты в большинстве своем догадывались о потреблении энергии от использования ИИ. Но эта тема вызывает интерес в контексте борьбы с климатическим кризисом.

Средний запрос искусственного интеллекта в Google потребляет 0,24 ватт-часа. Эта цифра может показаться незначительной, но специалисты указывают, что в суммарном исчислении все больше.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

«0,24 ватт-часа кажется немного. Действительно, это можно сравнить с секундой работы микроволновки, или с проездом электромобиля на несколько метров, или с несколькими минутами просмотра Netflix», — говорит Питер Джел Де Бру, представитель компании Statik.

«Но это очень относительно, и все зависит от того, как на это смотреть», — заметил специалист, подчеркнув, что «запросы вводятся постоянно всеми людьми одновременно, в течение всего дня».

Работу можно сравнить со следующими бытовыми примерами:

8 секунд просмотра телевизора;

30 секунд светодиодного освещения (если 8 Вт);

15 секунд использования микроволновки на минимальной мощности;

один час просмотра Netflix = 150−200 Вт·ч = от 625 до 830 запросов ИИ;

45 секунд использования электрической зубной щетки;

2 минуты зарядки смартфона в режиме ожидания;

1 минута работы цифрового будильника.

Исследование достаточно широкое, охватывает разные периоды. По данным Google, средний запрос в мае 2025 года потребовал в 33 раза меньше энергии, чем в мае 2024 года.

Google также рассчитал влияние на климат: средний запрос производит 0,03 г CO2.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.