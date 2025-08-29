Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70

Технологии&Авто
51
Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70
Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70
Volvo представила новое поколение XC70 — кроссовера, созданного с прицелом на китайский рынок и ориентированного на семьи, которые ищут комфорт и спокойный ритм жизни. Модель сочетает в себе черты культового универсала и современные технологии, предлагая гибридную установку с поразительным запасом хода.
Автомобиль легко узнается как Volvo: закрытые решетки радиатора в стиле электрических моделей бренда, матричные светодиодные фары и неуклюжее заднее стекло придают кроссоверу современный вид. Обтекаемые линии кузова, смывные дверные ручки, панорамная крыша и колеса размером до 21 дюйма подчеркивают его премиальный характер.
Интерьер выполнен в фирменном скандинавском стиле: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 15,4-дюймовый мультимедийный экран и опциональный 92-дюймовый дисплей дополненной реальности. В салоне предусмотрены деревянные вставки, беспроводная зарядка, акустика Harman Kardon, трехзонный климат-контроль и голосовой помощник на базе ИИ.
Главная особенность новинки — плагин-гибридная силовая установка. Базовая версия с передним приводом развивает 314 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд, предлагая до 116 км ходу только на электротяге. Кроссовер поддерживает быструю зарядку: от 0 до 80% аккумулятор можно заполнить за 23 минуты, а при подключении к бытовой станции — за 7 часов. Кроме того, XC70 оснащен функцией двунаправленной зарядки, позволяющей использовать его в качестве источника энергии, например во время кемпинга.

Страхование для поездки ✍️

По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems