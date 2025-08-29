Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70 — Finance.ua

Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70 Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

Volvo представила новый стильный гибридный кроссовер XC70

Volvo представила новое поколение XC70 — кроссовера, созданного с прицелом на китайский рынок и ориентированного на семьи, которые ищут комфорт и спокойный ритм жизни. Модель сочетает в себе черты культового универсала и современные технологии, предлагая гибридную установку с поразительным запасом хода.

🔊 Текст этой новости доступен в аудиоформате. Жмите на изображение, чтобы прослушать.

Автомобиль легко узнается как Volvo: закрытые решетки радиатора в стиле электрических моделей бренда, матричные светодиодные фары и неуклюжее заднее стекло придают кроссоверу современный вид. Обтекаемые линии кузова, смывные дверные ручки, панорамная крыша и колеса размером до 21 дюйма подчеркивают его премиальный характер.

Интерьер выполнен в фирменном скандинавском стиле: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 15,4-дюймовый мультимедийный экран и опциональный 92-дюймовый дисплей дополненной реальности. В салоне предусмотрены деревянные вставки, беспроводная зарядка, акустика Harman Kardon, трехзонный климат-контроль и голосовой помощник на базе ИИ.

Главная особенность новинки — плагин-гибридная силовая установка. Базовая версия с передним приводом развивает 314 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд, предлагая до 116 км ходу только на электротяге. Кроссовер поддерживает быструю зарядку: от 0 до 80% аккумулятор можно заполнить за 23 минуты, а при подключении к бытовой станции — за 7 часов. Кроме того, XC70 оснащен функцией двунаправленной зарядки, позволяющей использовать его в качестве источника энергии, например во время кемпинга.

