ТОП-6 самых надежных подержанных авто — Finance.ua

Немецкая организация TÜV, которая проводит технический контроль, недавно обнародовала рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в категории 4−5 лет. И результаты поразили — некоторые популярные модели показали себя гораздо лучше признанных «премиумов».

Первое место — Volkswagen Golf Sportsvan: только 4,2% машин этого возраста имели серьезные неисправности. Неприметный внешне, но невероятно функциональный семейный хэтчбек — настоящий мастер практичности.

Второе место — Volkswagen T-Roc: показатель 4,5% поломок. Стильный и современный компакт-кроссовер, хорошо себя показывающий и в городе, и за его пределами. Базируется на надежной платформе MQB, поэтому проблем с ремонтом обычно не возникает.

Третье место — Volkswagen T-Cross: всего 4,6% авто испытывали технические проблемы. Маленький кроссовер, который, невзирая на размеры, выдерживает немалую нагрузку в условиях ежедневного городского трафика.

В топ-6 вошли также:

Audi Q2 — компактный SUV с фирменным немецким качеством;

Mazda CX-3 — японский кроссовер, известный своей надежностью и живучестью;

Suzuki Vitara — недорогой, но выносливый вариант для ищущих баланс цены и качества.

