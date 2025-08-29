ТОП-6 самых надежных подержанных авто — Finance.ua
ТОП-6 самых надежных подержанных авто

Технологии&Авто
45
Немецкая организация TÜV, которая проводит технический контроль, недавно обнародовала рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в категории 4−5 лет. И результаты поразили — некоторые популярные модели показали себя гораздо лучше признанных «премиумов».
Первое место — Volkswagen Golf Sportsvan: только 4,2% машин этого возраста имели серьезные неисправности. Неприметный внешне, но невероятно функциональный семейный хэтчбек — настоящий мастер практичности.
Второе место — Volkswagen T-Roc: показатель 4,5% поломок. Стильный и современный компакт-кроссовер, хорошо себя показывающий и в городе, и за его пределами. Базируется на надежной платформе MQB, поэтому проблем с ремонтом обычно не возникает.
Третье место — Volkswagen T-Cross: всего 4,6% авто испытывали технические проблемы. Маленький кроссовер, который, невзирая на размеры, выдерживает немалую нагрузку в условиях ежедневного городского трафика.
В топ-6 вошли также:
Audi Q2 — компактный SUV с фирменным немецким качеством;
Mazda CX-3 — японский кроссовер, известный своей надежностью и живучестью;
Suzuki Vitara — недорогой, но выносливый вариант для ищущих баланс цены и качества.

Справка Finance.ua:

  • Корейские кроссоверы обрели популярность благодаря сочетанию доступной цены и богатого оснащения. Однако на длинной дистанции они могут разочаровать коррозией кузова. Рассказываем, какие модели ржавеют быстрее всего и где искать скрытые проблемы.
  • Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не отвечают ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией. Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.
Оформляйте автогражданку или каско за несколько минут. Удобно и надежно на Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems