Водителей предупредили о штрафах за «неправильную» запаску — Finance.ua

Водителей предупредили о штрафах за «неправильную» запаску

Водителей предупредили о штрафах за «неправильную» запаску
Водителей предупредили о штрафах за «неправильную» запаску
Украинские водители должны быть готовы к тому, что полиция сейчас строго относится не только к основным шинам, но и к запасному колесу. Согласно новым правилам, даже если запаска кажется непригодной через 5 лет без использования, владелец авто может получить штраф.
Именно эта «неожиданность» может стать катастрофической, когда произойдет авария из-за плохого сцепления с дорогой, пишет inkorr.
Размер штрафов
Полицейские цитируют статью 121 Кодекса об административных правонарушениях. Взыскание за поврежденную или непригодную «запаску» может составлять от 340 до 510 гривен.
Также даже возможность отправить авто на штрафплощадку, что отберет дополнительные средства у владельца.
Эксперты по правоведению подтверждают, что требования к запасному колесу такие же строгие, как и к основным шинам. Если запаска просрочена или утратила эластичность, владельца может ожидать штраф от полиции. Поэтому уход за запасным колесом, его хранение и своевременная замена — это важная составляющая безопасной езды.
Креативный подход полиции к безопасности дорожного движения включает в себя проверку не только основных шин, но и запасного колеса. Водители должны сразу же обратить внимание на состояние запаски, поскольку ее неисправность может стоить дорого как в виде штрафов, так и в виде аварии из-за плохого сцепления с дорогой.
