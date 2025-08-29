Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС — Finance.ua

Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС
Заправить автомобиль сегодня — значительная статья расходов для водителей, но в августе 2025 года цены на бензин и дизель почти не изменились, сохраняя стабильность второй месяц подряд после июньского скачка.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95», пишет РБК-Украина.
По данным мониторинга, средняя розничная цена на АЗС следующая:
- бензина А-95 — 58,84 грн/л (-0,11 грн по сравнению с июлем),
- дизельного топлива — 55,98 грн/л (-0,09 грн),
- автогаза — 34,43 грн/л (-0,02 грн).
Почему цены почти не изменились
Основным фактором, влияющим на стоимость топлива, остаются мировые цены на нефть, ведь Украина импортирует почти весь объем горючего. В августе цены на нефть марки Brent снизились на 5% до 68 долларов за баррель.
На цену влияет и курс доллара, который в течение месяца упал на 50 копеек — до 41,26 грн/доллар по состоянию на 29 августа.
Прогноз на следующие месяцы
Национальный банк Украины не ожидает существенных изменений цен до конца года: по прогнозу, рост не превысит 10%. В среднесрочной перспективе заложен боковой тренд цен на нефть, что также обещает стабильность розничных цен.
Напомним, в июне цены на бензин и дизель резко выросли из-за скачка мировых цен на нефть на фоне войны против Ирана, а в июле они почти не менялись.
Ранее мы сообщали, что, по словам эксперта, можно надеяться, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и больше не соответствуют действительности.
