Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС

Технологии&Авто
18
Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС
Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС
Заправить автомобиль сегодня — значительная статья расходов для водителей, но в августе 2025 года цены на бензин и дизель почти не изменились, сохраняя стабильность второй месяц подряд после июньского скачка.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95», пишет РБК-Украина.
По данным мониторинга, средняя розничная цена на АЗС следующая:
  • бензина А-95 — 58,84 грн/л (-0,11 грн по сравнению с июлем),
  • дизельного топлива — 55,98 грн/л (-0,09 грн),
  • автогаза — 34,43 грн/л (-0,02 грн).
Сколько стоит бензин в августе: данные по АЗС

Почему цены почти не изменились

Основным фактором, влияющим на стоимость топлива, остаются мировые цены на нефть, ведь Украина импортирует почти весь объем горючего. В августе цены на нефть марки Brent снизились на 5% до 68 долларов за баррель.
На цену влияет и курс доллара, который в течение месяца упал на 50 копеек — до 41,26 грн/доллар по состоянию на 29 августа.

Прогноз на следующие месяцы

Национальный банк Украины не ожидает существенных изменений цен до конца года: по прогнозу, рост не превысит 10%. В среднесрочной перспективе заложен боковой тренд цен на нефть, что также обещает стабильность розничных цен.
Читайте также
Напомним, в июне цены на бензин и дизель резко выросли из-за скачка мировых цен на нефть на фоне войны против Ирана, а в июле они почти не менялись.
Ранее мы сообщали, что, по словам эксперта, можно надеяться, что в сентябре цены на бензин будут меньше 60 гривен за литр. Прогнозы о росте цен до 70 гривен и больше не соответствуют действительности.
По материалам:
Finance.ua
АвтоДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems