Saab разработала ракету для перехвата беспилотников — Finance.ua

Saab разработала ракету для перехвата беспилотников 29.08.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Saab разработала ракету для перехвата беспилотников

Компания Saab разработала зенитную ракету Nimbrix для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель отмечает, что это их первая в истории специализированная ракета для перехвата малых дронов.

«Ракета типа „выстрелил и забыл“ быстро разрабатывается в Saab с целью создания системы с головкой самонаведения на цель, боевой частью с мощным поражением и малыми размерами — и все это по низкой цене», — рассказали в компании.

Дальность полета Nimbrix составит до 5 км, имеет активную головку самонаведения для отслеживания воздушной цели.

Боевая часть ракеты может эффективно поражать и уничтожать рои беспилотников, используя режим воздушного взрыва.

Новая ракета работает как наземная система и может эксплуатироваться самостоятельно или как часть большей системы противовоздушной обороны.

Благодаря гибким вариантам крепления, отвечающим разным требованиям заказчика, Nimbrix можно установить на разных транспортных средствах или других конфигурациях.

Saab планирует осуществить первые поставки нового оружия заказчикам уже в 2026 году.

Мілітарний По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.