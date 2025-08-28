Ford отзывает в США более 355 тысяч пикапов — Finance.ua
Ford отзывает в США более 355 тысяч пикапов

Технологии&Авто
15
Компания Ford Motor Company отзывает более 355 000 пикапов в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели.
Об этом сообщает Reuters.
В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) рассказали, что речь идет об отзыве некоторых моделей Ford 2025−2026 — F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD и F-250 SD — а также F-150 2025 года.
Отмечается, что приборная панель показывает важную информацию, такую ​​как уровень топлива и навигацию.
Администрация заявила, что текущая проблема касается приборной панели, которая не отображает важную информацию, такую ​​как предупреждающие индикаторы или скорость транспортного средства, что увеличивает риск аварии на дороге.
Кроме этого, панель может выйти из строя при запуске двигателя.
В NHTSA заверили, что программное обеспечение будет обновлено дилером или через беспроводное обновление бесплатно.
По материалам:
Укрінформ
Авто
