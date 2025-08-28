Ford отзывает в США более 355 тысяч пикапов — Finance.ua

Ford отзывает в США более 355 тысяч пикапов
Компания Ford Motor Company отзывает более 355 000 пикапов в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели.
Об этом сообщает Reuters.
В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) рассказали, что речь идет об отзыве некоторых моделей Ford 2025−2026 — F-550 SD, F-450 SD, F-350 SD и F-250 SD — а также F-150 2025 года.
Отмечается, что приборная панель показывает важную информацию, такую как уровень топлива и навигацию.
Администрация заявила, что текущая проблема касается приборной панели, которая не отображает важную информацию, такую как предупреждающие индикаторы или скорость транспортного средства, что увеличивает риск аварии на дороге.
Кроме этого, панель может выйти из строя при запуске двигателя.
В NHTSA заверили, что программное обеспечение будет обновлено дилером или через беспроводное обновление бесплатно.
