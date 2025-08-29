7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт

Технологии&Авто
18
7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт
7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт
Когда цены на новые автомобили кусаются, многие обращают взоры на рынок подержанных машин. Он огромен и соблазняет низкими ценами, но за экономией часто скрывается «кот в мешке» — авто, ремонт которого может влететь в кругленькую сумму.
Специалисты назвали модели, которые чаще всего становятся дорогим сюрпризом для владельцев.

Наиболее проблемные автомобили с пробегом

  1. Nissan Murano — вариатор выходит из строя после 120 000−180 000 км, а стоимость замены может достигать 200 тыс. грн.
  2. Land Rover Freelander II — часто ломаются форсунки, цепь ГРМ, муфта полного привода.
  3. Chevrolet Captiva и дизельный Opel Antara — выходят из строя турбина, клапан EGR, сажевый фильтр, а ремонт двигателя может влететь в 100 тыс. грн.
  4. Mercedes-Benz ML W164 — частые проблемы с балансирными валами и коробкой передач.
  5. Ford Focus III с коробкой Powershift — регулярные перегревы и быстрый износ сцепления.
  6. VW Touareg I — частые поломки пневмоподвески, редукторов и раздаточной коробки (устранение перечисленных дефектов и обслуживание чаще всего сопоставимы со стоимостью авто).
Если говорить о самых популярных моделях, которые чаще всего пригоняют в Украину (в возрасте до 5 лет), то лидерами здесь следующие:
  1. Tesla Model Y
  2. Tesla Model 3
  3. Nissan Rogue
  4. Mazda CX-5
  5. Kia Niro
  6. Volkswagen Tiguan
  7. Hyundai Kona
Ранее мы сообщали, что цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году.
Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями. Какие авто дорожают, а какие обесцениваются — читайте здесь.
По материалам:
wheel-news.com
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems