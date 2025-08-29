7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт — Finance.ua

7 ненадежных подержанных автомобилей, которым постоянно требуется ремонт Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Когда цены на новые автомобили кусаются, многие обращают взоры на рынок подержанных машин. Он огромен и соблазняет низкими ценами, но за экономией часто скрывается «кот в мешке» — авто, ремонт которого может влететь в кругленькую сумму.

Специалисты назвали модели, которые чаще всего становятся дорогим сюрпризом для владельцев.

Наиболее проблемные автомобили с пробегом

Nissan Murano — вариатор выходит из строя после 120 000−180 000 км, а стоимость замены может достигать 200 тыс. грн. Land Rover Freelander II — часто ломаются форсунки, цепь ГРМ, муфта полного привода. Chevrolet Captiva и дизельный Opel Antara — выходят из строя турбина, клапан EGR, сажевый фильтр, а ремонт двигателя может влететь в 100 тыс. грн. Mercedes-Benz ML W164 — частые проблемы с балансирными валами и коробкой передач. Ford Focus III с коробкой Powershift — регулярные перегревы и быстрый износ сцепления. VW Touareg I — частые поломки пневмоподвески, редукторов и раздаточной коробки (устранение перечисленных дефектов и обслуживание чаще всего сопоставимы со стоимостью авто).

Если говорить о самых популярных моделях, которые чаще всего пригоняют в Украину (в возрасте до 5 лет), то лидерами здесь следующие:

Tesla Model Y Tesla Model 3 Nissan Rogue Mazda CX-5 Kia Niro Volkswagen Tiguan Hyundai Kona

Ранее мы сообщали, что цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году.

Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями. Какие авто дорожают, а какие обесцениваются — читайте здесь.

