Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС — Finance.ua

Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС
Для водителей поездки на заправку часто превращаются в неприятный сюрприз — цены на бензин и дизель постоянно ползут вверх. Мировые рынки лихорадит: войны, политическая напряженность и новые пошлины отражаются на стоимости горючего, а надежность поставок нефти оказывается под угрозой. Рассказываем, что происходит с ценами на топливо в Украине и сколько платят за него в других странах.
Что происходит с ценами на бензин в Украине
Национальный банк Украины пересмотрел прогноз динамики цен на топливо, ожидая более значительный рост, чем предполагалось ранее. В апрельском прогнозе говорилось о повышении на 1,2% до конца 2025 года, однако сейчас показатель увеличен до 4%.
Весной 2025 г. темпы подорожания бензина в Украине заметно замедлились: в марте годовой рост достигал 9,9%, тогда как в мае снизился до 1,2%.
Сдерживающими факторами стали снижение мировых цен на нефть, избыток дизельного топлива и автогаза внутри страны, а также высокая конкуренция на рынке бензина.
Читайте также
Уже в июне цены на бензин снова пошли вверх. Годовые темпы роста ускорились до 3,1% на фоне подорожания бензина и дизтоплива, а основными причинами стали нестабильность мирового нефтяного рынка и ослабление гривны по отношению к евро.
Какими будут цены на бензин
- До конца 2025 г. ожидается умеренное повышение цен, чему будет способствовать снижение волатильности на глобальном рынке нефти.
- Согласно прогнозу НБУ, к концу 2026 года рост цен на топливо составит около 8,0% (ранее ожидалось 4,4%), а к концу 2027 года — 6,9% вместо ранее прогнозируемых 5,0%.
- Как отмечают в регуляторе, в 2026—2027 годах рост цен будет еще более ощутимым: начиная с 2026 года, рост цен ускорится из-за увеличения акцизной нагрузки, что приведет к дополнительным затратам для потребителей.
Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США
Для сравнительного анализа были выбраны среднеоктановые бензины: украинский и европейский Евро-95 и его американский аналог Mid-Grade, а также дизельное топливо.
Данные по стоимости горючего в Украине журналисты взяли из Auto.Ria, цены на АЗС стран Европы мы смотрели на Cargopedia, а в США — на Tolls EU.
Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:
- Украина — 58,80 гривны (1,42 доллара)
- Франция — 1,68 евро (1,96 доллара)
- Германия — 1,65 евро (1,93 доллара)
- Польша — 1,38 евро (1,61 доллара)
- США — 0,87 доллара.
Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США:
- Украина — 55,75 грн (1,35 доллара);
- Франция — 1,61 евро (1,88 доллара);
- Германия — 1,57 евро (1,83 доллара);
- Польша — 1,41 евро (1,65 доллара);
- США — 1,05 доллара.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС
Украина, Польша или Бали: где выгоднее купить недвижимость под сдачу в аренду
Более половины британских миллионеров хотят уехать из страны — Bloomberg
Большинство украинцев останется в Польше даже после возможного перемирия — Fitch
В аэропорту Дубая паспортный контроль можно будет пройти в считанные секунды благодаря ИИ
США и ЕС утвердили масштабное торговое соглашение