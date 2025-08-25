Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС — Finance.ua

Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС Сегодня 19:02 — Мир

Сколько стоит бензин и дизельное топливо в Украине, США и ЕС

Для водителей поездки на заправку часто превращаются в неприятный сюрприз — цены на бензин и дизель постоянно ползут вверх. Мировые рынки лихорадит: войны, политическая напряженность и новые пошлины отражаются на стоимости горючего, а надежность поставок нефти оказывается под угрозой. Рассказываем, что происходит с ценами на топливо в Украине и сколько платят за него в других странах.

Что происходит с ценами на бензин в Украине

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз динамики цен на топливо, ожидая более значительный рост, чем предполагалось ранее. В апрельском прогнозе говорилось о повышении на 1,2% до конца 2025 года, однако сейчас показатель увеличен до 4%.

Весной 2025 г. темпы подорожания бензина в Украине заметно замедлились: в марте годовой рост достигал 9,9%, тогда как в мае снизился до 1,2%.

Сдерживающими факторами стали снижение мировых цен на нефть, избыток дизельного топлива и автогаза внутри страны, а также высокая конкуренция на рынке бензина.

Уже в июне цены на бензин снова пошли вверх. Годовые темпы роста ускорились до 3,1% на фоне подорожания бензина и дизтоплива, а основными причинами стали нестабильность мирового нефтяного рынка и ослабление гривны по отношению к евро.

Какими будут цены на бензин

До конца 2025 г. ожидается умеренное повышение цен, чему будет способствовать снижение волатильности на глобальном рынке нефти.

Согласно прогнозу НБУ, к концу 2026 года рост цен на топливо составит около 8,0% (ранее ожидалось 4,4%), а к концу 2027 года — 6,9% вместо ранее прогнозируемых 5,0%.

Как отмечают в регуляторе, в 2026—2027 годах рост цен будет еще более ощутимым: начиная с 2026 года, рост цен ускорится из-за увеличения акцизной нагрузки, что приведет к дополнительным затратам для потребителей.

Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США

Для сравнительного анализа были выбраны среднеоктановые бензины: украинский и европейский Евро-95 и его американский аналог Mid-Grade, а также дизельное топливо.

Данные по стоимости горючего в Украине журналисты взяли из Auto.Ria , цены на АЗС стран Европы мы смотрели на Cargopedia , а в США — на Tolls EU

Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:

Украина — 58,80 гривны (1,42 доллара)

Франция — 1,68 евро (1,96 доллара)

Германия — 1,65 евро (1,93 доллара)

Польша — 1,38 евро (1,61 доллара)

США — 0,87 доллара.

Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США:

Украина — 55,75 грн (1,35 доллара);

Франция — 1,61 евро (1,88 доллара);

Германия — 1,57 евро (1,83 доллара);

Польша — 1,41 евро (1,65 доллара);

США — 1,05 доллара.

