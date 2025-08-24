Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году — Finance.ua

Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году

Китайская компания Xiaomi планирует начать продажи своего первого электромобиля в Европе до 2027 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Подробности

Президент компании Лу Вейбинг сообщил о расширении после роста квартального дохода на 31% благодаря запуску второго электромобиля этим летом.

Читайте также Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)

Спрос на кроссовер YU7 стал основой инвестиций Xiaomi в электромобильный сектор в размере $10 миллиардов. Сроки ожидания на модель превышают год.

Во II квартале китайская компания получила $16,2 миллиарда и поставила более 81 тысячи автомобилей за полгода. В то же время продажи смартфонов снизились на 2,1%.

Убытки от производства автомобилей сократились до 300 миллионов юаней, а доходность ожидается во второй половине 2025 года.

Читайте также Дата выхода ожидаемых смартфонов от Xiaomi

По словам соучредителя компании, хотя Xiaomi не ожидает значительного роста рынка смартфонов в этом году, цель компании — увеличивать свою долю рынка в Китае на 1% ежегодно.

Xiaomi стремится войти в пятерку ведущих мировых производителей автомобилей, несмотря на производственный кризис в компании.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.