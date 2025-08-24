Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году — Finance.ua

Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году
Китайская компания Xiaomi планирует начать продажи своего первого электромобиля в Европе до 2027 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Подробности
Президент компании Лу Вейбинг сообщил о расширении после роста квартального дохода на 31% благодаря запуску второго электромобиля этим летом.
Спрос на кроссовер YU7 стал основой инвестиций Xiaomi в электромобильный сектор в размере $10 миллиардов. Сроки ожидания на модель превышают год.
Во II квартале китайская компания получила $16,2 миллиарда и поставила более 81 тысячи автомобилей за полгода. В то же время продажи смартфонов снизились на 2,1%.
Убытки от производства автомобилей сократились до 300 миллионов юаней, а доходность ожидается во второй половине 2025 года.
Читайте также
По словам соучредителя компании, хотя Xiaomi не ожидает значительного роста рынка смартфонов в этом году, цель компании — увеличивать свою долю рынка в Китае на 1% ежегодно.
Xiaomi стремится войти в пятерку ведущих мировых производителей автомобилей, несмотря на производственный кризис в компании.
Поделиться новостью
Также по теме
Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году
Meta запустила ИИ-перевод Reels для контент-мейкеров
Представлен электрический внедорожник Lucid Gravity X (фото)
ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)
Samsung представила более «дешевые» наушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Kia представила обновленный минивэн Carnival (фото)