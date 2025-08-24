Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году

Технологии&Авто
7
Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году
Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году
Китайская компания Xiaomi планирует начать продажи своего первого электромобиля в Европе до 2027 года.
Об этом пишет Bloomberg.

Подробности

Президент компании Лу Вейбинг сообщил о расширении после роста квартального дохода на 31% благодаря запуску второго электромобиля этим летом.
Читайте также
Спрос на кроссовер YU7 стал основой инвестиций Xiaomi в электромобильный сектор в размере $10 миллиардов. Сроки ожидания на модель превышают год.
Во II квартале китайская компания получила $16,2 миллиарда и поставила более 81 тысячи автомобилей за полгода. В то же время продажи смартфонов снизились на 2,1%.
Убытки от производства автомобилей сократились до 300 миллионов юаней, а доходность ожидается во второй половине 2025 года.
Читайте также
По словам соучредителя компании, хотя Xiaomi не ожидает значительного роста рынка смартфонов в этом году, цель компании — увеличивать свою долю рынка в Китае на 1% ежегодно.
Xiaomi стремится войти в пятерку ведущих мировых производителей автомобилей, несмотря на производственный кризис в компании.
По материалам:
theБабель
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems