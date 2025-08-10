Дата выхода ожидаемых смартфонов от Xiaomi — Finance.ua
Дата выхода ожидаемых смартфонов от Xiaomi

Появилась информация, что Xiaomi решила ускорить темпы выхода своих новых смартфонов. Вместо традиционного запуска в январе, как это было с Redmi Turbo 4 новая модель Redmi Turbo 5 может дебютировать уже в декабре текущего года. Об этом пишет GizmoChina.
Уникальность этого запуска в том, что Xiaomi получит временную эксклюзивность на этот чипсет, тогда как смартфоны Honor, Realme и iQOO на Dimensity 8500 появятся только в первом квартале 2026 года.
Помимо мощной платформы бюджетный флагман, как пишут инсайдеры, будет оснащен 6,67-дюймовым плоским OLED LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, батареей емкостью около 7000 мАч и металлической рамкой корпуса.
Ожидается, что Redmi Turbo 5 ляжет в основу глобальной модели Poco X8 Pro. Смартфон уже прошел сертификацию EEC, что намекает на его скорый релиз, возможно, также в декабре.
Кроме того, новая утечка указывает на то, что флагманская серия Xiaomi 16 будет анонсирована уже в сентябре, что на месяц опережает прошлогодний график. Также доказано, что они первыми получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4.
По материалам:
УНІАН
