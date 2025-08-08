Международный арбитражный трибунал прекратил производство компании Коломойского против Украины на $700 млн — Finance.ua

Международный арбитражный трибунал прекратил производство компании Коломойского против Украины на $700 млн Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

Арбитражный трибунал, созданный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), принял решение об окончательном прекращении производства по делу Gilward Investments BV против Украины.

Об этом говорится в сообщении Минюста

Основанием для такого решения стала неуплата Истцом обязательного арбитражного сбора, несмотря на неоднократные предупреждения Трибунала.

Иск был подан еще в 2015 году компанией Gilward Investments BV, конечными бенефициарными владельцами которой являются Игорь Коломойский и Григорий Гуртовой.

Иск касался требований на сумму около 700 млн долларов США и базировался на утверждениях Истца о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые якобы привели к банкротству ЧАО «Авиакомпания Аэросвит».

Среди выдвинутых претензий — ограничение доступа к международным авиамаршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав без нормативного обоснования, бездействие Фонда государственного имущества как акционера, экспроприация земельного участка в аэропорту «Борисполь», задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства.

В 2017 году, по запросу Украины, Трибунал решил поделить производство на две фазы — юрисдикционную и рассмотрение по существу.

В апреле 2022 года производство было остановлено в связи с началом полномасштабного вторжения рф в Украину, однако впоследствии — в мае 2023 года — его возобновили.

Министерство юстиции Украины, совместно с юридическими советниками, в тесной координации с Госавиаслужбой, в марте 2024 года подало отзыв на иск, в котором доказало, что банкротство «Аэросвита» было вызвано исключительно внутренней финансовой несостоятельностью, неэффективным управлением и действиями связанных с Истцом лиц, а не вмешательством государства.

Несмотря на задержки, Трибунал установил обязанность сторон произвести уплату арбитражного сбора в размере 150 тысяч долларов США до 12 ноября 2024 года. Однако Истец так и не совершил платеж, в результате чего производство было остановлено в январе 2025 года, а впоследствии окончательно прекращено.

Таким образом, было окончательно прекращено производство, инициированное украинским олигархом с целью переложить на государство ответственность за финансовые последствия банкротства, вызванного внутренней несостоятельностью и неэффективным управлением.

