Как работает Bitchat: технология mesh-сетей (какие уязвимости и риски) — Finance.ua

Основная инновация Bitchat заключается в использовании технологии mesh. Это название децентрализованной системы передачи данных, которая позволяет телефонам и планшетам соединяться между собой напрямую с помощью:

Bluetooth;

Wi-Fi Direct;

других коротко диапазонных беспроводных протоколов.

Все вовлеченные устройства формируют локальную сеть «mesh». В ней каждый гаджет представляет собой узел, способный самостоятельно дальше ретранслировать сообщение. В этом и состоит смысл распространения информации между пользователями без использования мобильной сети или обычного интернета.

Например, если в одной местности одновременно работает несколько устройств с включенным Bitchat, они могут образовать цепь передачи, где сообщения будут переходить от устройства отправителя к устройству своего получателя.

Этот подход особенно эффективен:

при отключениях мобильной связи;

на массовых мероприятиях;

в кризисных регионах или зонах стихийного бедствия.

Но конечно, что и в более обычных ситуациях технология mesh-сетей может оказаться полезной.

Потенциальные уязвимости и риски

Естественно, технология mesh для независимой связи открывает просто супервозможности. Но она также имеет ряд уязвимостей. В первую очередь в этом плане следует отметить:

1. Ограниченную дальность передачи данных.

Wi-Fi Direct и Bluetooth могут работать на расстоянии до 100 метров. Поэтому, чтобы сообщения распространялись более успешно, следует организовать плотную сеть пользователей.

2. Отсутствие сквозного шифрования на каждом этапе.

В зависимости от реализации сообщения могут проходить через несколько промежуточных устройств. Если эти узлы будут скомпрометированы, данные вполне могут быть перехвачены.

3. Возможность атак типа «Man-in-the-Middle» («человек посередине»).

Если злоумышленник сможет подключиться к mesh-сети, он может попытаться изменить или перехватить трафик. Понятно, что это приведет к плохим последствиям.

4. Поддельные приложения.

Из-за отсутствия Android-версии в Google Play появляется много фейковых APK-файлов. В них содержится вредоносное ПО. Загрузка таких приложений может привести к установке различных шпионских программ на устройство, к краже данных и т. д.

Имейте в виду, что существует очень много аналогов. Их «трогать» опасно. Мошенники понимают, на что именно есть спрос у пользователей. И когда появляется популярная программа, сразу разрабатывают несколько похожих на нее визуальных аналогов и предлагают их для загрузки в свободном доступе.

Ждите официального релизв. Пользуйтесь только тем, что предлагают App Store и Google Play.

5. Техническая сложность обновления.

Любое приложение время от времени требует обновления. Но если не будет стабильного Интернета, сделать это не удастся.

То есть смысл пользоваться Bitchat есть, но исключительно после сравнения всех «за» и «против» конкретно в своей ситуации.

Уверены, что информация материала будет очень полезна всем, кто только начинает знакомство с Bitchat, кто уже заинтересован в активном использовании приложения. Не торопитесь. Тогда всё, точно, выйдет наилучшим образом.

