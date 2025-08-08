Верховный Суд подтвердил законность ликвидации банка Конкорд — Finance.ua

Верховный Суд подтвердил законность ликвидации банка Конкорд Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

Верховный Суд подтвердил законность ликвидации банка Конкорд

Верховный Суд 30 июля 2025 годна рассмотрел кассационные жалобы Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк „Конкорд“». Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которым было признано противоправным и отменено решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ „Конкорд“».

В то же время, как сообщила пресс-служба НБУ, Верховный Суд закрыл производство по делу.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидацию с 1 августа 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространяемого порядка в судебном порядке.

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому выведение его с рынка не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

В Нацбанке тогда сообщили:

финансовое учреждение не обеспечивало функционирование надлежащей системы управления рисками;

не предоставляло на запросы инспекционной группы достоверную информацию, необходимую для осуществления надзора;

ненадлежащим образом исполняла обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финмониторинга.

