ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд» — Finance.ua

ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд»
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала удовлетворение требований кредиторов четвертой и шестой очередей реестра акцептованных требований кредиторов банка Конкорд, сообщает Фонд.
По сообщению, для четвертой группы согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн., а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно.
«Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди», — напомнили алгоритм удовлетворения требований представители Фонда.
Как отмечается в сообщении, эти суммы составляют 100% от утвержденных требований и четвертой, и шестой очередей. Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов.
Отметим, что в ответ на запрос УНН в Фонде уточнили общую сумму реестра акцептованных требований кредиторов. Согласно решению исполнительной дирекции Фонда, она составляет 1,6 млрд грн.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «Конкорд» с 1 августа 2023 года.
Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, предназначенная к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, длилось с 11 сентября.
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