ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд» — Finance.ua
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ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд»

Казна и Политика
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ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд»
ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд»
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала удовлетворение требований кредиторов четвертой и шестой очередей реестра акцептованных требований кредиторов банка Конкорд, сообщает Фонд.
По сообщению, для четвертой группы согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн., а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно.
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«Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди», — напомнили алгоритм удовлетворения требований представители Фонда.
Как отмечается в сообщении, эти суммы составляют 100% от утвержденных требований и четвертой, и шестой очередей. Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов.
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Отметим, что в ответ на запрос УНН в Фонде уточнили общую сумму реестра акцептованных требований кредиторов. Согласно решению исполнительной дирекции Фонда, она составляет 1,6 млрд грн.
Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «Конкорд» с 1 августа 2023 года.
Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, предназначенная к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн ​​грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, длилось с 11 сентября.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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