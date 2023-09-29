ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд» — Finance.ua

ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд» Сегодня 09:13 — Казна и Политика

ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка «Конкорд»

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала удовлетворение требований кредиторов четвертой и шестой очередей реестра акцептованных требований кредиторов банка Конкорд, сообщает Фонд.

По сообщению, для четвертой группы согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн., а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно.

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«Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди», — напомнили алгоритм удовлетворения требований представители Фонда.

Как отмечается в сообщении, эти суммы составляют 100% от утвержденных требований и четвертой, и шестой очередей. Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов.

Отметим, что в ответ на запрос УНН в Фонде уточнили общую сумму реестра акцептованных требований кредиторов. Согласно решению исполнительной дирекции Фонда, она составляет 1,6 млрд грн.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «Конкорд» с 1 августа 2023 года.

Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, предназначенная к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн ​​грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, длилось с 11 сентября.

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УНН По материалам:

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