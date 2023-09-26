Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен — Finance.ua
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Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен

Кредит&Депозит
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Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен
Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен
По состоянию на 21 сентября вкладчикам банка «Конкорд» выплачено 495,9 млн грн, или 77% от общей гарантированной суммы, положенной к выплате.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Фонд гарантирования приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам банка „Конкорд“ 21 августа, и уже через месяц вкладчиками получено почти 80% от общей гарантированной суммы — около 496 млн грн. Наибольшая активность среди вкладчиков наблюдалась в первые дни, это типичная ситуация после начала выплаты возмещения в любом банке. Выплата гарантированного возмещения продолжается непрерывно вплоть до завершения ликвидационной процедуры банка. Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить положенные ему средства», — рассказала Наталья Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.
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В Фонде напомнили, что благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам (на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения) вкладчикам банка «Конкорд» выплачиваются средства в сумме полного размера вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 1 августа 2023 года.
Получить возмещение по вкладу можно непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты производят 5 банков-агентов:
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • банк «Пивденный»;
  • ПУМБ;
  • Таскомбанк.

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По материалам:
Finance.ua
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