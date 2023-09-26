Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен — Finance.ua

Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен Сегодня 11:12 — Кредит&Депозит

Вкладчики «Конкорда» получили от ФГВФЛ почти полмиллиарда гривен

По состоянию на 21 сентября вкладчикам банка «Конкорд» выплачено 495,9 млн грн, или 77% от общей гарантированной суммы, положенной к выплате.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Фонд гарантирования приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам банка „Конкорд“ 21 августа, и уже через месяц вкладчиками получено почти 80% от общей гарантированной суммы — около 496 млн грн. Наибольшая активность среди вкладчиков наблюдалась в первые дни, это типичная ситуация после начала выплаты возмещения в любом банке. Выплата гарантированного возмещения продолжается непрерывно вплоть до завершения ликвидационной процедуры банка. Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить положенные ему средства», — рассказала Наталья Рудуха, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов.

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В Фонде напомнили, что благодаря действию нормы о полном возмещении средств по вкладам (на период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения) вкладчикам банка «Конкорд» выплачиваются средства в сумме полного размера вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 1 августа 2023 года.

Получить возмещение по вкладу можно непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты производят 5 банков-агентов:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

банк «Пивденный»;

ПУМБ;

Таскомбанк.

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