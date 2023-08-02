Нацбанк ликвидировал банк «Конкорд» — Finance.ua

Нацбанк ликвидировал банк «Конкорд» Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Нацбанк ликвидировал банк «Конкорд»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у банка «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В Нацбанке отметили, что доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причины

Решение приняли в связи с систематическим нарушением банком «Конкорд» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, пояснили в НБУ.

В Нацбанке говорят, что:

финансовое учреждение не обеспечивало функционирование надлежащей системы управления рисками;

не предоставляло на запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора;

ненадлежащим образом исполняло обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финмониторинга.

Кроме того, за последние два года Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере противодействия легализации преступных средств за совершенные нарушения налагал на банк штраф в общем размере 60 400 000,00 грн и письменное предупреждение.

Что с деньгами вкладчиков банка

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном размере вклада, в частности проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.

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