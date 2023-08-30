Клиентам банка «Конкорд» возместили почти 60% вкладов: где получить деньги — Finance.ua

Клиентам банка «Конкорд» возместили почти 60% вкладов: где получить деньги Сегодня 11:47 — Кредит&Депозит

За первую неделю с момента начала выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка «Конкорд» получили от Фонда гарантирования вкладов 374 млн грн — это 58% общей гарантированной суммы.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Активнее всего за возмещением от Фонда гарантирования вкладчики обращались в первые три дня с момента начала выплат. Так, из 374 млн грн вкладчики только с понедельника по среду получили 333 млн грн.

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Примечательно также то, что все больше вкладчиков ликвидируемых банков выбирают дистанционный способ выплаты возмещения. Более трети предназначенной к выплате гарантированной суммы, а именно 156 млн грн, было получено вкладчиками АО АО «АКБ „Конкорд“ без посещения отделения банка-агента Фонда», — рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталия Рудуха.

Выплаты вкладчикам «Конкорда» продолжаются.

«Учитывая нормы действующего законодательства, вкладчики АО «АКБ «Конкорд» получают гарантированное возмещение в полном объеме суммы вклада вместе с начисленными по состоянию на конец дня 1 августа 2023 года с процентами», — добавили в Фонде.

Где получить свои деньги

Вкладчики АО «АКБ «Конкорд» могут обращаться за возмещением средств в один из банков-агентов Фонда в течение срока осуществления ликвидационной процедуры банка, начатой ​​сроком на три года до 1 августа 2026 года включительно.

Получить возмещение по вкладу можно непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют 5 банков-агентов:

Информацию о порядке осуществления банками дистанционных выплат можно узнать, перейдя по ссылке под названием каждого банка.

Справка Finance.ua:

Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО «АКБ «КОНКОРД» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Причина такого решения — систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.



Вкладчикам банка «Конкорд» вернут около 640 миллионов.



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