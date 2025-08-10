Google не будет деактивировать сокращенные ссылки goo. gl — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google не будет деактивировать сокращенные ссылки goo. gl

Фондовый рынок
10
Google в значительной степени меняет курс своих планов прекратить поддержку всех сокращенных URL-адресов goo. gl 25 августа.
URL-адреса goo. gl, которые уже показывают сообщения о том, что они будут деактивированы в августе, все равно перестанут работать — компания начала показывать сообщения о деактивации девять месяцев назад на URL-адресах, которые «не проявляли активности в конце 2024 года», — но в противном случае «все остальные ссылки goo. gl будут сохранены и будут продолжать функционировать в обычном режиме», — объявил Google в пятницу.
Google, прекративший разрешать пользователям создавать URL-адреса goo. gl в 2019 году, сначала объявил о деактивации 25 августа в июле 2024 года.
Тогда компания заявила, что существующие URL-адреса получают «все меньше и меньше трафика с годами» и что более 99 процентов URL-адресов «не имели никакой активности в течение последнего месяца».
Но в своем пятничном сообщении Google заявил, что «мы понимаем, что эти ссылки встроены в бесчисленное количество документов, видео, постов и т. д., и мы благодарны за полученную информацию».
По материалам:
expert.in.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems