Google не будет деактивировать сокращенные ссылки goo. gl — Finance.ua

Google не будет деактивировать сокращенные ссылки goo. gl 10.08.2025, 00:52 — Фондовый рынок

Google в значительной степени меняет курс своих планов прекратить поддержку всех сокращенных URL-адресов goo. gl 25 августа.

URL-адреса goo. gl, которые уже показывают сообщения о том, что они будут деактивированы в августе, все равно перестанут работать — компания начала показывать сообщения о деактивации девять месяцев назад на URL-адресах, которые «не проявляли активности в конце 2024 года», — но в противном случае «все остальные ссылки goo. gl будут сохранены и будут продолжать функционировать в обычном режиме», — объявил Google в пятницу.

Google, прекративший разрешать пользователям создавать URL-адреса goo. gl в 2019 году, сначала объявил о деактивации 25 августа в июле 2024 года.

Тогда компания заявила, что существующие URL-адреса получают «все меньше и меньше трафика с годами» и что более 99 процентов URL-адресов «не имели никакой активности в течение последнего месяца».

Но в своем пятничном сообщении Google заявил, что «мы понимаем, что эти ссылки встроены в бесчисленное количество документов, видео, постов и т. д. , и мы благодарны за полученную информацию».

