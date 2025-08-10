Mercedes выпустит 15 новых электромобилей за два года — Finance.ua

Mercedes выпустит 15 новых электромобилей за два года 10.08.2025, 02:08 — Фондовый рынок

Mercedes выпустит 15 новых электромобилей за два года

Mercedes планирует заполонить рынок новыми электрокарами в ближайшие годы.

Немецкий автопроизводитель запланировал 15 полностью электрических автомобилей на 2026−2027 годы, при том что его CLA был представлен совсем недавно.

Согласно документу, подготовленному немецкой компанией для инвесторов, совершенно новые или обновленные электромобили появятся на рынке в течение следующих двух лет. Это мероприятие, включающее запуск 15 моделей с двигателями внутреннего сгорания в тот же период, Mercedes-Benz описывает как «самую большую программу запуска продуктов» в своей истории.

Будущие модели делятся на три категории. Модели «Entry» включают два полностью электрических автомобиля, запланированных на выпуск следующего года. Mercedes не уточнил, какими могут быть эти модели, но все признаки указывают на обновленные кроссоверы GLA и GLB, оба из которых уже подтверждены.

Далее следует категория Core, где две электрические модели дебютируют в следующем году, а еще одна — в 2027 году. Первыми двумя, вероятно, будут новый кроссовер GLC и электрическая версия седана C-класса, тогда как вышедший в 2027 году электромобиль может быть универсалом для вышеупомянутого электрического C-класса.

В категории «Top-End» Mercedes-Benz готовит целый ряд новых релизов. Пять моделей дебютируют в 2026 году, а еще пять — в 2027 году. Среди них, возможно, обновленные версии EQS и EQE, а также их кроссоверные аналоги. Также в разработке находится роскошный фургон и электрический суперседан под брендом AMG.

