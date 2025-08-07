Стала известна дата презентации iPhone 17: 5 главных изменений — Finance.ua

Стала известна дата презентации iPhone 17: 5 главных изменений Сегодня 17:56 — Фондовый рынок

Согласно «внутренней информации от немецких поставщиков мобильных телефонов», которой поделился iPhone-ticker.de, серия iPhone 17, включая сам iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, будет представлена во вторник, 9 сентября, пишет techradar.

Они добавляют, что эти телефоны, очевидно, поступят в продажу через полторы недели — 19 сентября.

Осталось чуть больше месяца ждать следующих телефонов Apple, и эти телефоны, вероятно, стоят того, поскольку были запланированы многочисленные обновления и изменения. Ниже мы перечислили пять самых больших изменений, которых мы ожидаем.

1. Новый дизайн

Пожалуй, наибольшее изменение, прогнозируемое для линейки iPhone 17, касается визуального оформления, поскольку многочисленные источники предполагают, что эти телефоны получат редизайн.

Основное изменение, вероятно, будет касаться блока камеры, который, как сообщается, будет проходить по всей ширине задней панели в большинстве моделей, придавая этим телефонам вид, больше похожий на Google Pixel 9.

Это изменение может позволить использовать двухцветную цветовую схему, где большой блок камеры будет глянцевым, а остальная задняя панель — матовой.

2. iPhone 17 Air вместо iPhone 17 Plus

Еще одним большим изменением, о котором ходят слухи, является замена модели Plus на iPhone 17 Air. Сообщается, что эта новая модель будет намного тоньше любого предыдущего iPhone, вероятно, ее толщина составит около 5,5 мм, что сделает ее более прямым конкурентом Samsung Galaxy S25 Edge.

Однако из-за своей тонкости он также может иметь небольшой аккумулятор, и будет иметь только одну заднюю камеру.

Итак, это телефон, который может отдавать приоритет стилю над характеристиками, хотя он все еще может иметь большой 6,7-дюймовый экран, как iPhone 16 Plus.

3. Частота обновления 120 Гц для каждой модели

Apple продолжает использовать экраны с частотой обновления 60 Гц на базовых iPhone, несмотря на то, что большинство телефонов Android среднего класса уже много лет имеют экраны с частотой обновления 120 Гц. Но с линейкой iPhone 17 Apple, возможно, наконец-то идет в ногу со временем.

Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что все четыре ожидаемые модели будут иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку.

4. Новые камеры

Во-первых, все четыре ожидаемых модели iPhone 17, очевидно, будут иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру, что обеспечит вдвое больше мегапикселей, чем текущая 12-мегапиксельная. Мы также слышали, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут иметь 48-мегапиксельную телеобъективную камеру, что будет больше, чем всего 12 мегапикселей в текущих моделях.

Некоторые менее вероятные, но все же возможные обновления, о которых мы слышали, включают в себя запись видео 8K для моделей Pro и механическую диафрагму по крайней мере для одной модели iPhone 17. Последнее обновление позволит вам регулировать диафрагму, а следовательно, и глубину резкости.

5. Значительное увеличение мощности

Наконец, одно совершенно неожиданное, но все же ценное обновление, о котором мы слышим, — это повышение мощности благодаря новому чипсету.

В частности, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max могут иметь новый чипсет A19 Pro, тогда как iPhone 17 и iPhone 17 Air могут иметь чипсет A19. В любом случае это должно быть улучшением, поскольку текущие модели используют чипсеты A18 или A18 Pro.

Ранее генеральный директор Apple заявил, что iPhone продемонстрировал двузначный рост в третьем квартале, а доход компании составил 94 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем году.

Apple считает, что в следующем квартале, который закончится в сентябре, тарифы будут стоить компании 1,1 миллиарда долларов.

Кроме объявления о выпуске трёхмиллиардного iPhone от Apple, Кук также объявил во время телефонного разговора, что компания «значительно увеличивает инвестиции» в искусственный интеллект.

