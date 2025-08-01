3 млрд iPhone в мире: Кук рассказал о новом рекорде Apple — Finance.ua

3 млрд iPhone в мире: Кук рассказал о новом рекорде Apple
Тим Кук в ходе телефонного разговора об отчете о прибылях компании за третий квартал сообщил, что Apple отгрузила свой трехмиллиардный iPhone.
Об этом пишет Engadget.
Компания выпустила первый iPhone в 2007 году и продала свой миллиардный iPhone в 2016 году.
Считается, что свой двухмиллиардный iPhone был отгружен где-то в 2021 году, и теперь, только четыре года спустя, компания достигла новой вехи.
Генеральный директор Apple заявил, что iPhone продемонстрировал двузначный рост в третьем квартале, а доход компании составил 94 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году.
В своем твите эксперт Apple Марк Гурман предположил, что продажи iPhone за последний квартал были обусловлены тем, что люди покупали его из страха, что устройство будет для них недоступно в будущем из-за тарифов Трампа.
Говоря о тарифах, Кук сказал, что они стоили компании 800 миллионов долларов в квартале, который закончился в июне.
Apple считает, что в следующем квартале, который закончится в сентябре, тарифы будут стоить компании 1,1 миллиарда долларов.
Кроме объявления о выпуске трехмиллиардного iPhone от Apple, Кук также объявил во время телефонного разговора, что компания «значительно увеличивает инвестиции» в искусственный интеллект.
Он сказал, что приобретение для активизации усилий в сфере искусственного интеллекта и ускорения реализации дорожной карты не исключено, хотя он не назвал никакой конкретной компании, которую Apple могла бы приобрести.
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