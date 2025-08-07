Тайвань бьет 17-летний рекорд по иностранным инвестициям — Finance.ua

Тайвань бьет 17-летний рекорд по иностранным инвестициям Сегодня 15:38 — Фондовый рынок

Тайвань бьет 17-летний рекорд по иностранным инвестициям

В июле 2025 года иностранные инвесторы уже третий месяц подряд активно вкладывали средства в акции азиатских стран, причем Тайвань зафиксировал рекордные инвестиции со времен финансового кризиса 2008 года.

Об этом пишет Reuters.

По данным LSEG, в июле в тайваньские акции было вложено $7,78 млрд, а в южнокорейские — $4,52 млрд. Совокупно обе страны привлекли $25,7 млрд за три месяца — на фоне мирового бума в инвестициях, связанных с искусственным интеллектом.

Южная Корея привлекает также благодаря стабильной политической ситуации, сильной корпоративной базе и реформам, ориентированным на акционеров. Между тем Тайвань выигрывает от своей ключевой роли в производстве микросхем.

Инвесторы также вернулись на рынок Таиланда — в июле зафиксировано $499 млн чистых поступлений, первый приток за последние 9 месяцев. Однако политическая нестабильность, долговые проблемы домохозяйств и слабый макроэкономический рост сдерживают полноценное обновление рынка.

Между тем Индия потеряла более $2 млрд иностранных вложений в июле — самый плохой месяц с февраля. Индонезия и Филиппины также подверглись оттоку капитала, тогда как Вьетнам привлек $326 млн инвестиций благодаря благоприятным торговым условиям из США.

Економічна Правда

