Прокуратура через суд требует снести здание ресторана в парке. Т.Г. Шевченко: почему так — Finance.ua

Шевченковская окружная прокуратура Киева в судебном порядке требует отменить регистрацию права собственности на здание ресторана площадью почти 500 кв.м., снести его и вернуть территориальной общине столицы земельный участок площадью 0,0567 га.
Об этом сообщает прокуратура.
О чем идет речь
Речь идет об участке, расположенном в Парке-памятнике садово-паркового искусства местного значения «Парк им. Т.Г. Шевченко», который относится к категории земель природно-заповедного фонда Украины, охраняется как национальное достояние, в отношении которого устанавливается особый режим охраны, воспроизводства и использования.
Органами прокуратуры установлена незаконность строительства и последующей регистрации права собственности на это здание, в парке, где запрещена любая деятельность, не связанная с непосредственными функциями парка, а также запрещено размещение зданий и сооружений.
Реагируя на эти нарушения, Шевченковская окружная прокуратура г. Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева.
Хозяйственным судом города Киева открыто производство по иску прокурора и назначено подготовительное судебное заседание.
Payment systems