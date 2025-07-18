Названы цвета iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua
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Названы цвета iPhone 17 Pro (фото)

Фондовый рынок
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Названы цвета iPhone 17 Pro (фото)
Названы цвета iPhone 17 Pro (фото)
Стали известны цвета будущего iPhone 17 Pro. Об этом написал инсайдер Majin Bu, пишет itechua.
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Смартфон выйдет в 4 вариантах:
черном, темно-синем, серебристом и ярко-оранжевом.
Источники, приближенные к производителю и поставщикам аксессуаров, утверждают, что новая палитра подчеркнет алюминиевую рамку корпуса и сохранит премиальный вид серии Pro.
Цвета должны выделить новинку среди предыдущих моделей.
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Компания Apple готовится в сентябре 2025 года представить новый iPhone 17 Pro. Смартфон получит обновленный логотип и камеру.
Важное изменение в новом iPhone 17 Pro — обновление камеры. Изменится выступ — будет сделан из алюминия, иметь прямоугольную форму и станет больше, чем в предыдущих моделях.
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По материалам:
Finance.ua
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