Названы цвета iPhone 17 Pro (фото) — Finance.ua

Названы цвета iPhone 17 Pro (фото)
Стали известны цвета будущего iPhone 17 Pro. Об этом написал инсайдер Majin Bu, пишет itechua.
Смартфон выйдет в 4 вариантах:
черном, темно-синем, серебристом и ярко-оранжевом.
Источники, приближенные к производителю и поставщикам аксессуаров, утверждают, что новая палитра подчеркнет алюминиевую рамку корпуса и сохранит премиальный вид серии Pro.
Цвета должны выделить новинку среди предыдущих моделей.
Компания Apple готовится в сентябре 2025 года представить новый iPhone 17 Pro. Смартфон получит обновленный логотип и камеру.
Важное изменение в новом iPhone 17 Pro — обновление камеры. Изменится выступ — будет сделан из алюминия, иметь прямоугольную форму и станет больше, чем в предыдущих моделях.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях:
Кредиты в Украине
Поделиться новостью