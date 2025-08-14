Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото) — Finance.ua
Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)

Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)
Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)
Китайский производитель Xiaomi вывел на рынок новый бюджетный смартфон от своего суббренда Poco — M7 Plus 5G. Новинка отличается сочетанием емкой батареи и большим геймерским экраном.
Об этом пишет GSMArena.

Характеристики

Устройство может похвастаться аккумулятором 7 000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 18-ваттной реверсивной. Утверждается, что это тончайший смартфон на рынке с подобной батареей. Экран — 6,9-дюйма, IPS, с разрешением 2340×1080 и частотой 144 Гц.
Работает телефон на Snapdragon 6s Gen 3 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Из коробки установлен Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 и гарантией четырех лет обновления. Новинка получила защиту от брызг по стандарту IP64, 50-мегапиксельную основную камеру, а также фронталку на 8 Мп, расположенную в отверстии по центру экрана.

Дизайн

Задняя крышка разделена на квадраты и прямоугольники. Еще одна примечательная вещь — двухцветный ободок.

Цена

Poco M7 Plus 5G уже поступил в продажу в ряде регионов.
К примеру, в Индии версия с 6/128 ГБ оценена в 13 999 рупий или около 6660 грн. Вариант с 8/256 ГБ обойдется в 7100 грн.

По материалам:
Finance.ua
