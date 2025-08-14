Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото) — Finance.ua

Xiaomi выпустила новый смартфон за 150 долларов (фото)
Китайский производитель Xiaomi вывел на рынок новый бюджетный смартфон от своего суббренда Poco — M7 Plus 5G. Новинка отличается сочетанием емкой батареи и большим геймерским экраном.
Об этом пишет GSMArena.
Характеристики
Устройство может похвастаться аккумулятором 7 000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки и 18-ваттной реверсивной. Утверждается, что это тончайший смартфон на рынке с подобной батареей. Экран — 6,9-дюйма, IPS, с разрешением 2340×1080 и частотой 144 Гц.
Работает телефон на Snapdragon 6s Gen 3 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Из коробки установлен Android 15 с фирменной прошивкой HyperOS 2.0 и гарантией четырех лет обновления. Новинка получила защиту от брызг по стандарту IP64, 50-мегапиксельную основную камеру, а также фронталку на 8 Мп, расположенную в отверстии по центру экрана.
Дизайн
Задняя крышка разделена на квадраты и прямоугольники. Еще одна примечательная вещь — двухцветный ободок.
Цена
Poco M7 Plus 5G уже поступил в продажу в ряде регионов.
К примеру, в Индии версия с 6/128 ГБ оценена в 13 999 рупий или около 6660 грн. Вариант с 8/256 ГБ обойдется в 7100 грн.
