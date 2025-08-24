Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика)

Технологии&Авто
38
Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика)
Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика)
Если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 378 грн.
Об этом свидетельствуют данные Института исследования авторынка.
По данным аналитиков, если заряжать авто дома по бытовому тарифу, 100 км пробега обойдется в 90 грн, а по ночному тарифу — вдвое меньше (45 грн).

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Для сравнения, машина с ГБО потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) около 410 грн, а бензиновая легковушка (при 10 л/100 км) — 600 грн.

Почему киловаты на чарджерах с публичным доступом

Специалисты собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭСВ в Украине, и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь, прежде всего, на станции, расположенные у междугородных дорог.
Тарифы зависят от локации:
  • более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и более);
  • меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.
Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика)
Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).
Напомним, в июле 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 7 тысячами электромобилей. Это на 47% больше, чем в том же месяце 2024 года.
ТОП-5 новых электромобилей июля:
  • BYD Song Plus EV — 384 ед;
  • Honda eNS1 — 206 ед.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 131 ед;
  • Zeekr 7X — 104 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 89 ед.
ТОП-5 подержанных электромобилей:
  • Tesla Model Y — 733 ед.
  • Tesla Model 3 — 567 ед.
  • Nissan Leaf — 522 ед.
  • Kia Niro EV — 265 ед.
  • Hyundai Kona Electric — 226 ед.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems