Сколько стоит зарядить электрокар в августе (инфографика) — Finance.ua

Если заряжать электроавтомобиль исключительно на электрозарядных станциях, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 378 грн.

Об этом свидетельствуют данные Института исследования авторынка.

По данным аналитиков, если заряжать авто дома по бытовому тарифу, 100 км пробега обойдется в 90 грн, а по ночному тарифу — вдвое меньше (45 грн).

Для сравнения, машина с ГБО потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) около 410 грн, а бензиновая легковушка (при 10 л/100 км) — 600 грн.

Специалисты собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭСВ в Украине, и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь, прежде всего, на станции, расположенные у междугородных дорог.

Тарифы зависят от локации:

более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и более);

меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).

Напомним, в июле 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 7 тысячами электромобилей. Это на 47% больше, чем в том же месяце 2024 года.

ТОП-5 новых электромобилей июля:

BYD Song Plus EV — 384 ед;

Honda eNS1 — 206 ед.;

Volkswagen ID. Unyx — 131 ед;

Zeekr 7X — 104 ед.;

Audi Q4 e-tron — 89 ед.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Tesla Model Y — 733 ед.

Tesla Model 3 — 567 ед.

Nissan Leaf — 522 ед.

Kia Niro EV — 265 ед.

Hyundai Kona Electric — 226 ед.

