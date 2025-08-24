Meta запустила ИИ-перевод Reels для контент-мейкеров — Finance.ua

Meta запустила ИИ-перевод Reels для контент-мейкеров
Meta представила инструмент под названием Meta AI translations, разработанный, чтобы помочь авторам охватить и привлечь глобальную аудиторию и сохранить при этом аутентичность.
Об этом компания Марка Цукерберг сообщила в своем анонсе.
Как это работает
Meta AI translations использует оригинальный голос и тон автора, а функция синхронизации губ адаптирует движения рта к переведенному аудио.
Авторы сохраняют полный контроль: они могут включить или отключить эту функцию, а также просматривать или удалять переводы в любой момент.
Инструмент доступен для перевода с английского на испанский и наоборот, но в будущем Meta планирует добавить больше языков.
Чтобы воспользоваться функцией, авторы Facebook с аудиторией от 1000 подписчиков и все владельцы публичных аккаунтов в Instagram могут просто нажать Translate your voice with Meta AI перед публикацией видео.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется записывать видео, смотря в камеру, говорить четко, избегать закрытия рта и минимизировать шум фона.
Также инструмент дает статистику просмотров по языкам, что помогает авторам оценить эффективность переведенного контента.
Владельцы Facebook-страниц теперь также могут загружать до 20 собственных переведенных аудиодорожек в один Reels.
