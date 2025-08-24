Kia представила обновленный минивэн Carnival (фото) — Finance.ua

Kia представила обновленный минивэн Carnival (фото) 24.08.2025, 02:09 — Технологии&Авто

Южнокорейская компания Kia объявила о выпуске обновленной версии минивэна Carnival с улучшенными функциями комфорта, усиливающими конкурентоспособность бренда.

Об этом сообщает Yonhap

«Carnival развивается в соответствии с изменениями образа жизни клиентов как ведущий семейный автомобиль для отдыха в Южной Корее. Carnival впечатлит потребителей обновленной комплектацией и более элегантным дизайном, что обеспечит ей уникальную привлекательность», — отметил представитель Kia.

Базовая комплектация Prestige теперь стандартно оснащена «умными» электроприводами задней двери и электронным зеркалом заднего вида, в то время как популярная средняя комплектация Noblesse предлагает многозонную систему распознавания голоса пассажира и сенсорные внешние дверные ручки для первого ряда.

Премиум комплектация Signature стандартно оснащена светодиодными задними фонарями и задними указателями поворота, что подчеркивает премиальный внешний вид авто.

Среди прочего Kia представила опциональную премиальную аудиосистему Bose с 12 динамиками и внешним усилителем для комплектации Signature, что обеспечивает улучшенное качество звучания.

