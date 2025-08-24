Samsung представила более «дешевые» наушники Galaxy Buds 3 FE (фото) — Finance.ua

Samsung представила более «дешевые» наушники Galaxy Buds 3 FE (фото)
Samsung представила новые наушники Galaxy Buds 3 FE, которые считаются более бюджетной моделью в линейке компании, однако в этот раз стоят на $50 больше, чем предыдущая версия — $149,99. Новинки с новым дизайном поступят в продажу 5 сентября в сером и черном цветах.
Об этом пишет The Verge.
Первое, что бросается в глаза, — это обновленный дизайн Buds 3 FE по сравнению с прошлогодней моделью.
Samsung решила распространить дизайн премиальных Galaxy Buds на свои более дешевые наушники, которые теперь больше напомнят AirPods.
Однако дизайн — это не единственные изменения, которые претерпел новый продукт компании.
Более высокую стоимость наушников можно объяснить лучшим звуком и большим по сравнению с прошлым поколением динамиком.
При этом Samsung добавила улучшенное активное шумоподавление (ANC) вместе для уменьшения окружающего шума.
С включенным ANC новые Buds 3 FE могут дать до 6 часов прослушивания музыки и до 8,5 с отключенным ANC. Подзарядка от кейса обеспечит еще 24 или 30 часов музыки.
Если использовать наушники для разговора, то их хватит на 4 часа в одном заряде, или на 18 с подзарядкой от кейса.
Среди других функций новых наушников есть быстрый доступ к функциям Galaxy AI на смартфонах Samsung.
Buds 3 FE теперь могут автоматически переключаться между устройствами Galaxy, имеют поддержку Find My Earbuds и функцию Crystal Clear Call для лучшего опыта во время звонков.
