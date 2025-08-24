ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото) — Finance.ua

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)

Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не отвечают ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.

Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014−2019)

быстрый износ турбины (часто уже после 120−150 тыс. км);

слабая цепь ГРМ, которая может растянуться ранее заявленного срока;

уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007−2013)

Фото: Haynes

выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;

проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;

высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013−2018)

Фото: Daily Maverick

регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным горючим;

частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;

небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011−2017)

Фото: Automotive News Europe

протекание топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;

слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;

проблемы с коробкой на высоких пробегах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008−2016)

Фото: Renault

слабая топливная аппаратура, чувствительная к наименьшим примесям в дизеле;

частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;

проблемы с автоматической коробкой, особенно на полноприводных версиях.

Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы все равно надежны.

Перед покупкой б/у SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные «слабые места» конкретной модели.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.