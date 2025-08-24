ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото) — Finance.ua

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)
Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не отвечают ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.
Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.
Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014−2019)
- быстрый износ турбины (часто уже после 120−150 тыс. км);
- слабая цепь ГРМ, которая может растянуться ранее заявленного срока;
- уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.
BMW X5 (E70) 3.0d (2007−2013)
- выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;
- проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;
- высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.
Ford Kuga 2.0 TDCi (2013−2018)
- регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным горючим;
- частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;
- небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011−2017)
- протекание топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;
- слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;
- проблемы с коробкой на высоких пробегах.
Renault Koleos 2.0 dCi (2008−2016)
- слабая топливная аппаратура, чувствительная к наименьшим примесям в дизеле;
- частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;
- проблемы с автоматической коробкой, особенно на полноприводных версиях.
Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы все равно надежны.
Перед покупкой б/у SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные «слабые места» конкретной модели.
