ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото) — Finance.ua

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)
ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)
Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не отвечают ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.
Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014−2019)

ТОП-5 худших дизельных кроссоверов (фото)
  • быстрый износ турбины (часто уже после 120−150 тыс. км);
  • слабая цепь ГРМ, которая может растянуться ранее заявленного срока;
  • уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007−2013)

Фото: Haynes
Фото: Haynes
  • выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;
  • проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;
  • высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013−2018)

Фото: Daily Maverick
Фото: Daily Maverick
  • регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным горючим;
  • частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;
  • небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011−2017)

Фото: Automotive News Europe
Фото: Automotive News Europe
  • протекание топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;
  • слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;
  • проблемы с коробкой на высоких пробегах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008−2016)

Фото: Renault
Фото: Renault
  • слабая топливная аппаратура, чувствительная к наименьшим примесям в дизеле;
  • частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;
  • проблемы с автоматической коробкой, особенно на полноприводных версиях.
Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы все равно надежны.
Перед покупкой б/у SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные «слабые места» конкретной модели.
По материалам:
Novyny.live
Авто
