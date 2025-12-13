Лучшие автомобильные бренды 2026 года Сегодня 06:14 — Технологии&Авто

Лучшие автомобильные бренды 2026 года

Американская независимая исследовательская организация Consumer Reports обнародовала рейтинг, в который включила лучшие и худшие бренды 2026 года, представленные на рынке США.

Об этом сообщает The Hill.

Оценка базируется на среднем показателе новых моделей, включающем результаты дорожных тестов, проверки безопасности, а также опрос о надежности и удовлетворенности владельцев.

В десятку лучших вошли в порядке роста:

Subaru, 3BMW, Porsche, Хонда, Toyota, Lexus, Линкольн, Hyundai, Acura, Tesla.

Среди худших брендов, в нисходящем порядке, названы: 10) Jeep, 9) Land Rover, 8) GMC, 7) Dodge, 6) Alfa Romeo, 5) Rivian, 4) Chrysler, 3) Chevrolet, 2) Mercedes-Benz и 1) Volkswagen.

В Consumer Reports отметили, что включают автопроизводителя в рейтинг брендов «только если протестировали по меньшей мере две его текущие модели». Именно по этой причине в списке нет Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.

