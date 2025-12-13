0 800 307 555
Лучшие автомобильные бренды 2026 года

Технологии&Авто
Лучшие автомобильные бренды 2026 года
Лучшие автомобильные бренды 2026 года
Американская независимая исследовательская организация Consumer Reports обнародовала рейтинг, в который включила лучшие и худшие бренды 2026 года, представленные на рынке США.
Об этом сообщает The Hill.
Оценка базируется на среднем показателе новых моделей, включающем результаты дорожных тестов, проверки безопасности, а также опрос о надежности и удовлетворенности владельцев.
В десятку лучших вошли в порядке роста:
  1. Subaru,
  2. 3BMW,
  3. Porsche,
  4. Хонда,
  5. Toyota,
  6. Lexus,
  7. Линкольн,
  8. Hyundai,
  9. Acura,
  10. Tesla.
Среди худших брендов, в нисходящем порядке, названы: 10) Jeep, 9) Land Rover, 8) GMC, 7) Dodge, 6) Alfa Romeo, 5) Rivian, 4) Chrysler, 3) Chevrolet, 2) Mercedes-Benz и 1) Volkswagen.
В Consumer Reports отметили, что включают автопроизводителя в рейтинг брендов «только если протестировали по меньшей мере две его текущие модели». Именно по этой причине в списке нет Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.
По материалам:
Укрінформ
Авто
