Лучшие автомобильные бренды 2026 года

Американская независимая исследовательская организация Consumer Reports обнародовала рейтинг, в который включила лучшие и худшие бренды 2026 года, представленные на рынке США.
Об этом сообщает The Hill.
Оценка базируется на среднем показателе новых моделей, включающем результаты дорожных тестов, проверки безопасности, а также опрос о надежности и удовлетворенности владельцев.
В десятку лучших вошли в порядке роста:
- Subaru,
- 3BMW,
- Porsche,
- Хонда,
- Toyota,
- Lexus,
- Линкольн,
- Hyundai,
- Acura,
- Tesla.
Среди худших брендов, в нисходящем порядке, названы: 10) Jeep, 9) Land Rover, 8) GMC, 7) Dodge, 6) Alfa Romeo, 5) Rivian, 4) Chrysler, 3) Chevrolet, 2) Mercedes-Benz и 1) Volkswagen.
В Consumer Reports отметили, что включают автопроизводителя в рейтинг брендов «только если протестировали по меньшей мере две его текущие модели». Именно по этой причине в списке нет Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar и Ram.
