Представлен электрический внедорожник Lucid Gravity X (фото) — Finance.ua

Представлен электрический внедорожник Lucid Gravity X (фото)

Технологии&Авто
Стартап Lucid снова громко заявил о себе, представив концепт электромобиля для любителей приключений — Gravity X. Компания довольно нескромно обещает, что ее новое детище выводит семейный электрический кроссовер на совершенно новый уровень, предлагая немалый запас хода, места для семи пассажиров и динамику разгона лучше рядового спортивного автомобиля.
Об этом пишет electrek.
Новый Lucid Gravity X основан на модели Lucid Gravity Grand Touring, которая уже впечатляет характеристиками: запас хода до 724 км (по оценке EPA), полный привод и разгон от 0 до 96 км/ч всего за 3,4 секунды. Но версия X создана, чтобы зайти еще дальше.
Lucid описывает модель Gravity X как смелую новую концепцию электрического исследовательского искусства и называет ее своим самым отчаянным транспортом.
Компания модернизировала кузов и подвеску Gravity Grand Touring, увеличила дорожный просвет и добавила внедорожные элементы.
Изменения коснулись передней и задней части — это улучшило углы въезда и съезда, что критично для бездорожья.
Gravity X получил:
  • шины для бездорожья,
  • защитные металлические пластины,
  • буксировочные крюки,
  • интегрированный багажный бокс на крыше с LED-подсветкой,
  • перекладину с дополнительным светом.
Дизайнеры продумали отдельные детали — от уникального цвета Astral Drift Satin до топографических узоров на капоте.
Салон тоже претерпел изменения. Автомобиль получил премиальные кожаные сиденья, микрозамшевые рули, пол с ковриками, выдерживающими строгие условия эксплуатации. Lucid описывает Gravity X так: «готов ехать куда угодно, преодолеть что угодно и ни в чем не уступать».
Хотя пока это только концепт, модель показывает, в каком направлении движется Lucid.
Логично предположить, что компания готовит серийную внедорожную модификацию Gravity, чтобы напрямую конкурировать с Rivian R1S California Dune Edition и пикапом R1T.
Rivian уже успела завоевать репутацию бренда для активного отдыха, так что Lucid придется доказывать свою компетентность не только в сегменте роскошных электроседанов, но и на сложном поле внедорожных электромобилей.
По материалам:
ITC.ua
