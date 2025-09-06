Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей 06.09.2025, 02:19 — Технологии&Авто

Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей

В США компания Ford Motor объявила масштабный отзыв почти 500 тысяч автомобилей Ford Edge и Lincoln MKX и более 105 тысяч автомобилей Mustang.

Об этом сообщает Reuters.

Почему Ford отзывает авто

В первом случае речь идет о возможной неисправности в тормозной системе, а во второй причине стал отказ работы наружного освещения.

В 500-тысячном отзыве проблема связана с разрывом шланга в системе, который может стать причиной потери жидкости.

Под отзыв подпадают SUV Ford Edge 2015−2018 годов выпуска и премиальный кроссовер Lincoln MKX 2016−2018 годов.

По оценке Национального управления безопасности дорожного движения, только около 1% этих автомобилей имеют дефект, а в Ford подчеркнули, что пока не зафиксировано ни одного случая аварий или травм, связанных с этой неисправностью.

Отзыв автомобилей Mustang касается автомобилей последних лет выпуска, а проблемными оказались недостаточно герметичные панели, через которые может проникать вода, что и приводит к отказу внешних световых приборов.

