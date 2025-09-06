Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей
В США компания Ford Motor объявила масштабный отзыв почти 500 тысяч автомобилей Ford Edge и Lincoln MKX и более 105 тысяч автомобилей Mustang.
Об этом сообщает Reuters.
Почему Ford отзывает авто
В первом случае речь идет о возможной неисправности в тормозной системе, а во второй причине стал отказ работы наружного освещения.
В 500-тысячном отзыве проблема связана с разрывом шланга в системе, который может стать причиной потери жидкости.
Под отзыв подпадают SUV Ford Edge 2015−2018 годов выпуска и премиальный кроссовер Lincoln MKX 2016−2018 годов.
По оценке Национального управления безопасности дорожного движения, только около 1% этих автомобилей имеют дефект, а в Ford подчеркнули, что пока не зафиксировано ни одного случая аварий или травм, связанных с этой неисправностью.
Отзыв автомобилей Mustang касается автомобилей последних лет выпуска, а проблемными оказались недостаточно герметичные панели, через которые может проникать вода, что и приводит к отказу внешних световых приборов.
