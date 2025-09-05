Porsche представила станцию для беспроводной зарядки электрического Cayenne 2026 (фото, видео)
Porsche представила индукционную систему зарядки для будущего электрического Cayenne, релиз которого намечен на 2026 год. Технологию показали на выставке IAA Mobility в Мюнхене, и она позволит заряжать авто без кабелей — достаточно припарковать его над специальной плитой.
Система состоит из двух частей: напольная плита с воздушным охлаждением и плита под авто с жидкостным охлаждением. Последняя интегрируется в конструкцию машины еще на заводе, поэтому для получения функции нужно заказывать предварительную подготовку при производстве. Также плиту можно добавить и позже у дилера.
Зарядный модуль мощностью 11 кВт весит около 50 кг и работает с напряжением 240 В и силой тока 48 А. Система выдерживает температуру от -40 до +50°C и может обеспечивать до 90% эффективности — примерно столько же, как и обычная зарядка Level 2. Дождь, снег или листья на плите и автоматически останавливает зарядку. Плиту даже можно переехать тяжелым авто — она останется невредимой.
Парковка упрощает режим Park Assist: авто само выравнивается над плитой, а пневмоподвеска автоматически уменьшает расстояние для оптимальной передачи энергии. Контроль и настройки интегрированы в приложение MyPorsche.
Цены для США еще не объявлены, но в Германии полный комплект будет стоить около $9500. Кстати, Porsche подтвердила, что уже выпущенные Taycan и Macan не будут поддерживать эту технологию.
