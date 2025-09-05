0 800 307 555
ру
Porsche представила станцию ​​для беспроводной зарядки электрического Cayenne 2026 (фото, видео)

Технологии&Авто
Porsche представила индукционную систему зарядки для будущего электрического Cayenne, релиз которого намечен на 2026 год. Технологию показали на выставке IAA Mobility в Мюнхене, и она позволит заряжать авто без кабелей — достаточно припарковать его над специальной плитой.
Система состоит из двух частей: напольная плита с воздушным охлаждением и плита под авто с жидкостным охлаждением. Последняя интегрируется в конструкцию машины еще на заводе, поэтому для получения функции нужно заказывать предварительную подготовку при производстве. Также плиту можно добавить и позже у дилера.
Зарядный модуль мощностью 11 кВт весит около 50 кг и работает с напряжением 240 В и силой тока 48 А. Система выдерживает температуру от -40 до +50°C и может обеспечивать до 90% эффективности — примерно столько же, как и обычная зарядка Level 2. Дождь, снег или листья на плите и автоматически останавливает зарядку. Плиту даже можно переехать тяжелым авто — она останется невредимой.
Парковка упрощает режим Park Assist: авто само выравнивается над плитой, а пневмоподвеска автоматически уменьшает расстояние для оптимальной передачи энергии. Контроль и настройки интегрированы в приложение MyPorsche.
Цены для США еще не объявлены, но в Германии полный комплект будет стоить около $9500. Кстати, Porsche подтвердила, что уже выпущенные Taycan и Macan не будут поддерживать эту технологию.
Авто
