0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото)

Технологии&Авто
20
Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото)
Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото), Фото: Chery
Электромобиль Chery QQ3 поступит в продажу к концу года по цене примерно от 70 000 юаней ($9800).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель станет флагманом в семействе Chery QQ. Как известно, теперь это целая линейка недорогих городских электрокаров. QQ3 будет дешевым аналогом Volkswagen ID.3 и MG4.
Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание большие овальные фары и фонари, а также крупные дверные ручки.
Фото: Chery
Фото: Chery
Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание большие овальные фары и фонари, а также крупные дверные ручки.
Фото: Chery
Фото: Chery
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод с памятью настроек, подогрев и вентиляцию, обогревается и руль.
Также электроприводом оснастили дверь багажника. Его объем не раскрывают, но отмечают, что дополнительный 70-литровый отсек впереди.
Фото: Chery
Фото: Chery
Новый электромобиль Chery QQ3 оснастили мотором мощностью 122 л. с. на задней оси. Емкость батареи и запас хода раскроют ближе к дате старта продаж.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems