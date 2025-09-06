Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото) 06.09.2025, 00:14 — Технологии&Авто

Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото), Фото: Chery

Электромобиль Chery QQ3 поступит в продажу к концу года по цене примерно от 70 000 юаней ($9800).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новая модель станет флагманом в семействе Chery QQ. Как известно, теперь это целая линейка недорогих городских электрокаров. QQ3 будет дешевым аналогом Volkswagen ID.3 и MG4.

Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание большие овальные фары и фонари, а также крупные дверные ручки.

Фото: Chery

Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание большие овальные фары и фонари, а также крупные дверные ручки.

Фото: Chery

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод с памятью настроек, подогрев и вентиляцию, обогревается и руль.

Также электроприводом оснастили дверь багажника. Его объем не раскрывают, но отмечают, что дополнительный 70-литровый отсек впереди.

Фото: Chery

Новый электромобиль Chery QQ3 оснастили мотором мощностью 122 л. с. на задней оси. Емкость батареи и запас хода раскроют ближе к дате старта продаж.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.