Бюджетный аналог VW ID.3 и MG4: представлен электромобиль Chery QQ3 (фото)

Электромобиль Chery QQ3 поступит в продажу к концу года по цене примерно от 70 000 юаней ($9800).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новая модель станет флагманом в семействе Chery QQ. Как известно, теперь это целая линейка недорогих городских электрокаров. QQ3 будет дешевым аналогом Volkswagen ID.3 и MG4.
Новый Chery QQ3 — хэтчбек С-класса длиной 4,2 м при колесной базе 2,7 м. В его дизайне преобладают плавные скругленные формы. Обращают на себя внимание большие овальные фары и фонари, а также крупные дверные ручки.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод с памятью настроек, подогрев и вентиляцию, обогревается и руль.
Также электроприводом оснастили дверь багажника. Его объем не раскрывают, но отмечают, что дополнительный 70-литровый отсек впереди.
Новый электромобиль Chery QQ3 оснастили мотором мощностью 122 л. с. на задней оси. Емкость батареи и запас хода раскроют ближе к дате старта продаж.
