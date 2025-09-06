Женщины реже мужчин пользуются ИИ — исследование
Новое международное исследование выявило значительный гендерный разрыв в использовании генеративного искусственного интеллекта. По его данным, мужчины гораздо активнее пользуются инструментами типа ChatGPT, Claude или Perplexity, тогда как женщины составляют меньшинство как среди пользователей в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Подробности
В частности, в период с ноября 2022 по май 2024 года женщины составляли всего лишь 42% от примерно 200 млн среднемесячных пользователей ChatGPT на тот момент, 42,4% Perplexity и только 31,2% Claude от Anthropic.
Еще более поразительный дисбаланс наблюдается в использовании мобильных приложений ИИ: между маем 2023-го и ноябрем 2024-го только 27,2% загрузок приложения ChatGPT совершили женщины. Подобная тенденция наблюдалась и на других платформах.
Исследование показало, что разрыв сохраняется и при использовании узкоспециализированных ИИ-инструментов. Из более чем 3800 сервисов женщины посетили всего 34,3%.
В общей сложности в метаанализе 18 научных и практических исследований, проведенных в 2022—2025 годах с участием около 143 тысяч человек, обнаружили, что женщины в среднем на 20% реже пользуются генеративным ИИ.
Гендерный разрыв был зафиксирован в разных странах мира с низким, средним и высоким уровнем дохода.
В рамках отдельных выборок этот разрыв колебался от 11% собственников бизнеса в США, Австралии, Британии и Канаде до более 30% среди студентов университетов в Швеции и США.
Часть опрошенных женщин объясняла свою сдержанность страхом. По их мнению, использование искусственного интеллекта может навредить их репутации или вызвать сомнения в компетентности среди коллег.
По словам соавтора работы, доцента Гарвардской школы бизнеса Рембранда Коннинга, работодатели могли бы сократить дисбаланс, если бы сделали использование генеративных инструментов стандартной практикой для всех работников.
Иначе существует риск, что развитие ИИ будет происходить преимущественно на основе мужского опыта, что может усиливать гендерные предубеждения.
