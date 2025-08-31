Китай строит первый в мире подводный дата-центр для ИИ — Finance.ua

Китай строит первый в мире подводный дата-центр для ИИ Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

Китай строит первый в мире подводный дата-центр для ИИ

Китай начал строительство первого в мире подводного дата-центра, предназначенного для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Объект возводится примерно в 10 км от побережья Шанхая — одного из главных технологических хабов страны. Инвестиции в проект составляют $223 млн, его реализует компания Hailanyun (HiCloud).

Об этом сообщает livescience.

Зачем Китаю подводные дата-центры

Искусственный интеллект, облачные технологии и цифровая экономика — ключевые направления стратегии Пекина для роста экономики.

Однако дата-центры потребляют огромные объемы энергии и воды: для охлаждения серверов ежедневно используются сотни тысяч литров, что создает конкуренцию за ресурсы с агросектором и питьевыми потребностями.

Многие компании в мире строят серверные комплексы в засушливых регионах (США, Испания, Ближний Восток), чтобы уменьшить риски от влажности, но это лишь усугубляет проблему с нехваткой воды.

Китай предложил иное решение: перенести дата-центр в самую влажную среду — океан. Там сервера охлаждаются естественным образом с помощью морской воды.

По оценкам компании Hailanyun это позволяет снизить энергопотребление минимум на 30% по сравнению с наземными объектами.

Мощности нового центра

Первая очередь включает 198 серверных стоек — это от 396 до 792 мощных ИИ-серверов. Их вычислительных ресурсов хватит, чтобы за сутки выполнить задание уровня обучения модели GPT-3.5. Запуск центра запланирован на сентябрь.

Объект будет почти полностью обеспечен возобновляемой энергией — до 97% будет поставляться оффшорная ветровая электростанция. Для сравнения: средний дата-центр в Китае имеет около 3 тыс. серверных стоек, а у «супермасштабных» — более 10 тыс.

Опередить США

Технология подводных дата-центров не нова: еще больше 10 лет назад Microsoft тестировала свой проект Project Natick у берегов Шотландии.

После двух лет испытаний компания подтвердила эффективность и надежность таких решений, но дальше эксперимента дело не пошло.

Китайская Hailanyun продвигается быстрее: от пилотного запуска в Хайнане в 2022 году до коммерческого объекта возле Шанхая прошло менее 30 месяцев.

Эксперты считают, что Пекин пытается «перепрыгнуть» через США и установить новые стандарты устойчивого цифрового развития.

«Амбициозный подход Китая может повлиять на глобальные нормы в сфере низкоуглеродистой цифровой инфраструктуры», — отмечает аналитик энергетического центра Ember Шабрина Надхила.

Экология и риски

Несмотря на заявления разработчиков об «экологической безопасности», ученые предупреждают о ряде угроз:

локальный нагрев воды, который может стать критическим во время морских тепловых волн;

снижение уровня кислорода в воде и влияние на морскую флору и фауну;

повышены риски кибератак и даже возможность физического повреждения оборудования с помощью звуковых волн.

По данным исследований, на предыдущих тестовых площадках повышение температуры воды составляло менее одного градуса, что считалось приемлемым. В то же время, экологические организации призывают к дополнительному мониторингу.

