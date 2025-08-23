Доходы крупных компаний от ИИ к 2028 году превысят $1 трлн — Finance.ua

Доходы крупных компаний от ИИ к 2028 году превысят $1 трлн Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

К 2028 году доходы крупнейших технологических игроков от генеративного искусственного интеллекта превысят 1 триллион долларов, тогда как в 2024 году они составляли всего 45 миллиардов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Morgan Stanley.

Расходы на развитие ИИ растут

По прогнозам, около 50% из прогнозируемых 2,9 триллионов инвестиций в создание и развитие ИИ профинансируют именно так называемые «гипермасштабные компании», такие как Google, Amazon, Microsoft и Meta.

Расходы на центры обработки данных стремительно возрастают:

в 2024 году — более 350 миллиардов долларов,

в 2026 году — уже более 400 миллиардов долларов.

Обычно эти компании финансировали инфраструктуру для облачных сервисов (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) за счет собственных средств. Но масштабные потребности генеративного ИИ заставляют привлекать внешние инвестиции.

В прошлом году внутренние денежные потоки покрывали расходы около 200 миллиардов долларов, однако в текущем году эта сумма удвоится, а в 2026-м вырастет еще больше.

Morgan Stanley прогнозирует, что к 2029 году глобальные затраты на центры обработки данных составят 3 триллиона долларов.

1,4 триллиона — капитальные затраты крупных технологических групп;

1,5 триллиона — средства инвесторов и разработчиков.

