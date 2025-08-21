Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений — Finance.ua

Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений 21.08.2025, 01:09 — Технологии&Авто

Правительство Великобритании объявило о запуске нового ИИ-инструмента для правоохранительных органов, который будет помогать предвидеть и предотвращать преступления еще до их совершения.

Что предполагает ИИ-инструмент? Система будет собирать и анализировать большие объемы данных из полиции, местных советов, социальных служб и даже судебных реестров.

В это входит:

информация о предыдущих судимостях,

история инцидентов,

поведенческие модели потенциальных правонарушителей и другие факторы риска

На основе этих данных ИИ будет формировать карты «горячих точек» преступности, что позволит полиции более эффективно планировать патрулирование, направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны, и своевременно реагировать на возможные угрозы. Министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл отметил, что сочетание искусственного интеллекта и традиционной работы полиции поможет оставаться на шаг впереди преступников и повысить безопасность граждан.

По плану правительства, инструмент должен заработать до 2030 года, а его внедрение станет частью стратегии модернизации правоохранительных органов и сокращения уровня преступности в стране.

