Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений — Finance.ua

Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений

Технологии&Авто
Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений
Великобритания вводит ИИ для предупреждения преступлений
Правительство Великобритании объявило о запуске нового ИИ-инструмента для правоохранительных органов, который будет помогать предвидеть и предотвращать преступления еще до их совершения.
Что предполагает ИИ-инструмент? Система будет собирать и анализировать большие объемы данных из полиции, местных советов, социальных служб и даже судебных реестров.
В это входит:
  • информация о предыдущих судимостях,
  • история инцидентов,
  • поведенческие модели потенциальных правонарушителей и другие факторы риска
На основе этих данных ИИ будет формировать карты «горячих точек» преступности, что позволит полиции более эффективно планировать патрулирование, направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны, и своевременно реагировать на возможные угрозы. Министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл отметил, что сочетание искусственного интеллекта и традиционной работы полиции поможет оставаться на шаг впереди преступников и повысить безопасность граждан.
По плану правительства, инструмент должен заработать до 2030 года, а его внедрение станет частью стратегии модернизации правоохранительных органов и сокращения уровня преступности в стране.
По материалам:
itechua
