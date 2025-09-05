ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире Сегодня 20:08 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

Мировой авторынок в 2025 году продолжает меняться: традиционные модели все еще удерживают лидерство, но электромобили постепенно отвоевывают позиции.

Об этом свидетельствует рейтинг Focus2Move

Лидеры рынка

По итогам января-июля 2025 года Toyota Corolla вышла на первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на одну строчку, несмотря на падение продаж на 7,5%.

Вторую позицию занял Toyota RAV4 (+0,1%), а на третье место поднялся Ford F-Series (+14,5%).

Зато Tesla Model Y, которая еще в прошлом году была абсолютным лидером, потеряла сразу три позиции и оказалась на четвертом месте (-18,7%).

В общем, ТОП-10 выглядит так:

Toyota Corolla (-7,5%); Toyota RAV4 (+0,1%); Ford F-Series (+14,5%); Tesla Model Y (-18,7%); Honda CR-V (+2,3%); Chevrolet Silverado (+2,5%); Toyota Camry (+12%); Hyundai Tucson (+2,9%); Toyota Hilux (+1%); Kia Sportage (-1,1%).

Новые игроки

Особое внимание аналитики обращают на Geely Xingyuan, которая стремительно ворвалась в рейтинг, заняв 15-е место и поднявшись сразу на 2007 позиций. Это подтверждает быстрый рост влияния китайских брендов на глобальном рынке.

Тренды года

Несмотря на активный рост спроса на электромобили, дизельные и бензиновые модели остаются доминирующими в топ-50. В то же время такие компании, как Tesla и BYD, сталкиваются с вызовами: темпы продаж замедляются из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций и проблем с поставками.

Напомним, украинцы также стабильно предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями , а лидером в этом сегменте по результатам августа стала модель Hyundai Tucson.

