ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

Мировой авторынок в 2025 году продолжает меняться: традиционные модели все еще удерживают лидерство, но электромобили постепенно отвоевывают позиции.
Об этом свидетельствует рейтинг Focus2Move.
Лидеры рынка
По итогам января-июля 2025 года Toyota Corolla вышла на первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на одну строчку, несмотря на падение продаж на 7,5%.
Вторую позицию занял Toyota RAV4 (+0,1%), а на третье место поднялся Ford F-Series (+14,5%).
Зато Tesla Model Y, которая еще в прошлом году была абсолютным лидером, потеряла сразу три позиции и оказалась на четвертом месте (-18,7%).
В общем, ТОП-10 выглядит так:
- Toyota Corolla (-7,5%);
- Toyota RAV4 (+0,1%);
- Ford F-Series (+14,5%);
- Tesla Model Y (-18,7%);
- Honda CR-V (+2,3%);
- Chevrolet Silverado (+2,5%);
- Toyota Camry (+12%);
- Hyundai Tucson (+2,9%);
- Toyota Hilux (+1%);
- Kia Sportage (-1,1%).
Новые игроки
Особое внимание аналитики обращают на Geely Xingyuan, которая стремительно ворвалась в рейтинг, заняв 15-е место и поднявшись сразу на 2007 позиций. Это подтверждает быстрый рост влияния китайских брендов на глобальном рынке.
Тренды года
Несмотря на активный рост спроса на электромобили, дизельные и бензиновые модели остаются доминирующими в топ-50. В то же время такие компании, как Tesla и BYD, сталкиваются с вызовами: темпы продаж замедляются из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций и проблем с поставками.
Напомним, украинцы также стабильно предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями, а лидером в этом сегменте по результатам августа стала модель Hyundai Tucson.
