ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

Технологии&Авто
28
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире
Мировой авторынок в 2025 году продолжает меняться: традиционные модели все еще удерживают лидерство, но электромобили постепенно отвоевывают позиции.
Об этом свидетельствует рейтинг Focus2Move.

Лидеры рынка

По итогам января-июля 2025 года Toyota Corolla вышла на первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на одну строчку, несмотря на падение продаж на 7,5%.
Вторую позицию занял Toyota RAV4 (+0,1%), а на третье место поднялся Ford F-Series (+14,5%).
Зато Tesla Model Y, которая еще в прошлом году была абсолютным лидером, потеряла сразу три позиции и оказалась на четвертом месте (-18,7%).
В общем, ТОП-10 выглядит так:
  1. Toyota Corolla (-7,5%);
  2. Toyota RAV4 (+0,1%);
  3. Ford F-Series (+14,5%);
  4. Tesla Model Y (-18,7%);
  5. Honda CR-V (+2,3%);
  6. Chevrolet Silverado (+2,5%);
  7. Toyota Camry (+12%);
  8. Hyundai Tucson (+2,9%);
  9. Toyota Hilux (+1%);
  10. Kia Sportage (-1,1%).

Новые игроки

Особое внимание аналитики обращают на Geely Xingyuan, которая стремительно ворвалась в рейтинг, заняв 15-е место и поднявшись сразу на 2007 позиций. Это подтверждает быстрый рост влияния китайских брендов на глобальном рынке.

Тренды года

Несмотря на активный рост спроса на электромобили, дизельные и бензиновые модели остаются доминирующими в топ-50. В то же время такие компании, как Tesla и BYD, сталкиваются с вызовами: темпы продаж замедляются из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций и проблем с поставками.
Напомним, украинцы также стабильно предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями, а лидером в этом сегменте по результатам августа стала модель Hyundai Tucson.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Payment systems