Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотное авто для всех
Мобильное приложение Robotaxi теперь открыто для всех пользователей, Tesla расширяет свои услуги за пределы районов Остина в штате Техас, США.
Об этом сообщает Вloomberg.
Приложение Robotaxi Tesla Inc. инвестора компании и миллиардера Илона Маска открыто для широкой публики.
«Приложение Robotaxi теперь доступно для всех», — говорится в публикации компании на X.
Robotaxi app now available to all— Tesla Robotaxi (@robotaxi) September 4, 2025
Download to join waitlist – expanding access soon pic.twitter.com/gYsB3ZkbZB
Теперь пользователям совершенно разных локаций можно загружать Robotaxi и присоединяться к списку ожидания.
Robotaxi доступен для пользователей iPhone. В то же время в Tesla объявили, что поддержка Android «появится в будущем».
Напомним, Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе. Были разрешены поездки только приглашенным лицам в сопровождении «мониторов безопасности». Использовалось примерно от 10 до 20 внедорожников Model Y. С этого времени компания расширила свою деятельность, предлагая неавтономный сервис совместных поездок в заливе Сан-Франциско под тем же названием.
