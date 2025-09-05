Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотное авто для всех 05.09.2025, 01:20 — Технологии&Авто

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотное авто для всех

Мобильное приложение Robotaxi теперь открыто для всех пользователей, Tesla расширяет свои услуги за пределы районов Остина в штате Техас, США.

Об этом сообщает Вloomberg.

Приложение Robotaxi Tesla Inc. инвестора компании и миллиардера Илона Маска открыто для широкой публики.

«Приложение Robotaxi теперь доступно для всех», — говорится в публикации компании на X.

Robotaxi app now available to all



Download to join waitlist – expanding access soon pic.twitter.com/gYsB3ZkbZB — Tesla Robotaxi (@robotaxi) September 4, 2025

Теперь пользователям совершенно разных локаций можно загружать Robotaxi и присоединяться к списку ожидания.

Robotaxi доступен для пользователей iPhone. В то же время в Tesla объявили, что поддержка Android «появится в будущем».

Напомним, Tesla начала ограниченное тестирование сервиса Robotaxi 22 июня в Техасе. Были разрешены поездки только приглашенным лицам в сопровождении «мониторов безопасности». Использовалось примерно от 10 до 20 внедорожников Model Y. С этого времени компания расширила свою деятельность, предлагая неавтономный сервис совместных поездок в заливе Сан-Франциско под тем же названием.

