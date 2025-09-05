0 800 307 555
Instagram выпустил приложение для iPad

Соцсеть Instagram выпустила приложение для iPad с интерфейсом, оптимизированным под большой экран.
О запуске приложения сообщили в блоге соцсети.
После открытия программы пользователи сразу попадают в Reels, расположенные сверху Stories, а сообщения доступны с левой боковой панели.
В приложении появилась вкладка Following (Подписки) с тремя режимами просмотра:
  • все: рекомендованные публикации и видеоролики из аккаунтов, на которые вы подписаны;
  • друзья: рекомендованные публикации и видеоролики из учетных записей, на которые вы подписаны, которые подписались на вас в ответ;
  • последние: хронологические публикации и обзоры из учетных записей, на которые вы подписаны, где самые последние публикации отображаются первыми.
В приложении упростили просмотр сообщений и уведомлений благодаря макетам, отображающим обе вкладки. А когда вы смотрите риллс, можно развернуть комментарии, пока риллс остается открытым в полном размере.
Instagram для iPad теперь постепенно запускается во всем мире на моделях iPad, поддерживающих iPadOS 15.1 и более новые версии. Приложение бесплатно доступно для загрузки в App Store. Новый дизайн для планшетов в скором времени появится и на Android.
По материалам:
theБабель
