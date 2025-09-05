Instagram выпустил приложение для iPad 05.09.2025, 00:34 — Технологии&Авто

Соцсеть Instagram выпустила приложение для iPad с интерфейсом, оптимизированным под большой экран.

О запуске приложения сообщили в блоге соцсети.

После открытия программы пользователи сразу попадают в Reels, расположенные сверху Stories, а сообщения доступны с левой боковой панели.

В приложении появилась вкладка Following (Подписки) с тремя режимами просмотра:

все: рекомендованные публикации и видеоролики из аккаунтов, на которые вы подписаны;

друзья: рекомендованные публикации и видеоролики из учетных записей, на которые вы подписаны, которые подписались на вас в ответ;

последние: хронологические публикации и обзоры из учетных записей, на которые вы подписаны, где самые последние публикации отображаются первыми.

В приложении упростили просмотр сообщений и уведомлений благодаря макетам, отображающим обе вкладки. А когда вы смотрите риллс, можно развернуть комментарии, пока риллс остается открытым в полном размере.

Instagram для iPad теперь постепенно запускается во всем мире на моделях iPad, поддерживающих iPadOS 15.1 и более новые версии. Приложение бесплатно доступно для загрузки в App Store. Новый дизайн для планшетов в скором времени появится и на Android.

theБабель По материалам:

