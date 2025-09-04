0 800 307 555
Китайские ученые создали первый в мире мультичастотный чип 6G со скоростью более 100 Гбит/с

Исследователи из Гонконга представили первый в мире чип 6G, поддерживающий скорость мобильного интернета более 100 Гбит/с и работающий в диапазоне от 0,5 до 115 ГГц.
Об этом сообщает TechXplore.
Китайские исследователи из Пекинского и Городского университетов Гонконга представили первый в мире мультичастотный чип 6G. Он поддерживает скорость мобильного Интернета более 100 Гбит/с и работает в диапазоне от 0,5 до 115 ГГц.
Чип 6G размером 11×1,7 мм способен заменить сразу девять отдельных радиосистем. Его ключевые компоненты размещены на одном нанопленочном чипе из ниобата лития.
Технология использует метод преобразования беспроводных сигналов в оптические, а затем в стабильные и чистые радиочастоты от микроволн до терагерцовых волн.
В ходе испытаний система достигла перестройки частоты до 6 ГГц за 180 микросекунд. Это позволяет обеспечить сверхбыстрое соединение с низкой задержкой и интеграцией с искусственным интеллектом, который оптимизирует работу сетей в реальном времени.
Хотя разработка единого чипа, работающего на всех частотах, является значительным прорывом, эта технология все еще находится на ранней стадии развития. Многие эксперты ожидают, что коммерческие сети 6G начнут разворачиваться около 2030 года.
По материалам:
vctr.media
