0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате

Технологии&Авто
39
Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате
Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате
Audi готовит преемника культового спорткара TT. Новая модель, которая появится на рынке в 2027 году, станет полностью электрической, а пока компания представила ее предсерийный вариант. Audi Concept C представили в Милане, а для широкой публики авто покажут на следующей неделе на автошоу ІАА в Мюнхене. Детали новинки уже раскрыты на официальном сайте немецкого производителя.
Новый электрокар стал первенцем в новом фирменном стиле Audi. Купе-кабриолет со складывающимся металлическим верхом отличается сдержанным, но выразительным дизайном: плавные линии сочетаются с гранями, а силуэт с изогнутой крышей, высокой оконной линией и короткими свесами кузова напоминает классический Audi TT, хотя авто немного больше по размерам.
В облике также заметны черты классических болидов Auto Union 1930-х годов, в том числе удлиненная решетка радиатора. Габариты Concept C: длина — 4520 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1278 мм, колесная база — 2568 мм, а вес составляет 1688 кг. Салон новинки соответствует современным стандартам: цифровой щиток приборов и складной 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем, подчеркивающим спортивный характер автомобиля.
Технические характеристики Concept C пока не раскрыты, однако известно, что серийная модель будет построена на платформе будущих электрических Porsche Boxster и Cayman. Ожидается, что новые электрокары получат 800-вольтные силовые установки мощностью от приблизительно 400 до 600 л.с. с задним или полным приводом.
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems