Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате 04.09.2025, 00:32 — Технологии&Авто

Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате

Audi готовит преемника культового спорткара TT. Новая модель, которая появится на рынке в 2027 году, станет полностью электрической, а пока компания представила ее предсерийный вариант. Audi Concept C представили в Милане, а для широкой публики авто покажут на следующей неделе на автошоу ІАА в Мюнхене. Детали новинки уже раскрыты на официальном сайте немецкого производителя.

Новый электрокар стал первенцем в новом фирменном стиле Audi. Купе-кабриолет со складывающимся металлическим верхом отличается сдержанным, но выразительным дизайном: плавные линии сочетаются с гранями, а силуэт с изогнутой крышей, высокой оконной линией и короткими свесами кузова напоминает классический Audi TT, хотя авто немного больше по размерам.

В облике также заметны черты классических болидов Auto Union 1930-х годов, в том числе удлиненная решетка радиатора. Габариты Concept C: длина — 4520 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1278 мм, колесная база — 2568 мм, а вес составляет 1688 кг. Салон новинки соответствует современным стандартам: цифровой щиток приборов и складной 10,4-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем, подчеркивающим спортивный характер автомобиля.

Технические характеристики Concept C пока не раскрыты, однако известно, что серийная модель будет построена на платформе будущих электрических Porsche Boxster и Cayman. Ожидается, что новые электрокары получат 800-вольтные силовые установки мощностью от приблизительно 400 до 600 л.с. с задним или полным приводом.

При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.